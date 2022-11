LIVE: Genk knijpt de remmen dicht en controleert op het veld van Westerlo

Fase per fase

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vandevoordt moet een strakke voorzet in twee keer klemmen. Het spannendste wat in de tweede helft is gebeurd voor het Genkse doel.

clock 63' tweede helft, minuut 63. De 11 van Genk kiezen voor zekerheid. Ze spelen het balletje vlot rond op de eigen helft. Een splijtende aanval opzetten, staat niet bovenaan het takenlijstje.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Wouter Vrancken maakt wilde gebaren. Hij is duidelijk niet tevreden met het makke spel van zijn ploeg. Al laat Genk Westerlo niet in de wedstrijd komen en geeft het geen kansen weg. Bert Sterckx op Radio 1.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Genk op volle kracht, maar zeker niet op volle snelheid aan het voetballen vanavond. Bert Sterckx op Radio 1.

clock 55' tweede helft, minuut 55. El Khannous gaat eens op wandel door de Westerlo-defensie. Hij waagt zijn kans en lokt een hoekschop uit. Gillekens plukt de voorzet van Trésor uit de lucht.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Na een snelle omschakeling zoekt Paintsil zijn maatje Onuachu in de grote baklijn. Westerlo is met genoeg volk terug om erger te voorkomen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Geen wissels langs beide kanten. Zowel De Roeck als Vrancken vertrouwt in de basiself.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Westerlo zal in de tweede helft toch nog iets willen tonen. Het heeft een rijke bekergeschiedenis en legde in 't Kuipje Antwerp vorig jaar over de knie. Bert Sterckx op Radio 1.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De tweede helft is op gang getrapt. Kan Westerlo Genk nog bedreigen, of diept de competitieleider de score nog uit?



clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:15 rust, 21 uur 15. Rust: 0-1. Zonder een seconde toegevoegde tijd gaan Westerlo en Genk de kleedkamers in. Genk mag Onuachu bedanken voor een voorsprong bij de rust. De Nigeriaan knalde een rebound hard binnen in een wedstrijd met een laag tempo.

clock 40' eerste helft eerste helft, minuut 40 match afgelopen

clock 39' eerste helft, minuut 39. Het tempo in de wedstrijd lag niet al te hoog. Na 2 schoten van Vaesen nam Genk weer het roer over. Het voetbalde niet goed, maar kon toch wat kansen versieren voor Heynen en Paintsil. Bert Sterckx op Radio 1.

clock 38' eerste helft, minuut 38. De thuisploeg toont nog wat weerwerk vlak voor rust. Vandevoordt staat aan de grond genageld. Hij moet niet vrezen voor een tegengoal, want de poging gaat hoog over.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Paintsil probeert het nu zelf. Zijn schot waait over het doel van Gillekens. Gaat Genk nog rusten met de dubbele voorsprong?

clock 31' eerste helft, minuut 31. Heynen bijna met dubbele voorsprong. Daar is Genk opnieuw. Paintsil dribbelt en dreigt. Hij ziet Heynen infiltreren en geeft mee. De hoek is scherp, het zijnet is het eindstation van de actie.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Paul Onuachu wil zijn team op sleeptouw nemen. De boomlange spits kapt naar zijn linkervoet en trapt. Een Westerlo-been voorkomt een gekadreerde doelpoging.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Een snedige vrije trap van Westerlo zoeft voorbij alles en iedereen in de zestien. Vandevoordt zet er zijn handen tegen voor de zekerheid. De thuisploeg dringt almaar nadrukkelijker aan.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Het is voorlopig niet de beste versie van Genk. Combinaties mislukken en ook achterin hebben de bezoekers het moeilijk om geen kansjes weg te geven. De voorsprong is een welgekomen marge.