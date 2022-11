LIVE: Antwerp doet weer helemaal mee! Owngoal Tshimanga zorgt voor verlengingen op de Freethiel

Fase per fase

Fase per fase

clock 96' eerste verlenging, minuut 96. Veel strijd, maar voorlopig weinig kansen in deze eerste verlenging. De schrik om een goal te incasseren lijkt groter dan de drive om er zelf één te maken.

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 21:56 eerste verlenging, 21 uur 56. Eerste verlenging. Na een korte onderbreking snijden we de verlengingen aan. Kan Beveren de fysieke strijd winnen of heeft Antwerp met z'n tienen toch nog wat in de tank zitten?

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Einde reguliere speeltijd. De reguliere speeltijd zit erop, we maken ons op voor verlengingen! Beveren leek op weg naar winst met twee goals van Mbokani, maar een late owngoal van Tshimanga besliste er anders over.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Een owngoal brengt Antwerp weer op gelijke hoogte. Een owngoal brengt Antwerp weer op gelijke hoogte

clock 81' tweede helft, minuut 81. Antwerp weer langszij door owngoal. Antwerp komt zowaar nog langszij. De Beverse defensie ziet er niet goed uit op een voorzet van Yusuf en via Tshimanga belandt de bal in doel. We zijn plots op weg naar verlengingen.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Antwerp moet met z'n tienen nog alles op alles zetten om verlengingen af te dwingen. Frey kan koppen, maar zijn poging gaat over het doel. De tijd begint te dringen voor de nummer 2 uit 1A.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Mbokani opnieuw aan het kanon. Mbokani opnieuw aan het kanon

clock 75' tweede helft, minuut 75. Mbokani doet het weer! Mbokani kent geen genade met zijn ex-club. Met zijn tweede van de avond brengt hij Beveren op voorsprong. Nog minder dan een kwartier te gaan, het ziet er benard uit voor Antwerp.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Bij Beveren willen ze het fysieke voordeel extra uitbuiten met nog een frisse kracht erbij. Sander Coopman gaat naar de kant, Luiz is zijn vervanger.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Uitgerekend Mbokani met de 1-1. Uitgerekend Mbokani met de 1-1

clock 63' tweede helft, minuut 63. Mbokani maakt gelijk! De bordjes hangen weer in evenwicht. Het is niemand minder dan Mbokani die Beveren weer helemaal in de wedstrijd brengt. Butez heeft geen verhaal tegen zijn schot.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Dubbele wissel. Dubbele wissel bij Antwerp. Frey en Muja komen in de ploeg voor Gerkens en Stengs.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Schuchtere poging van Hoggas. Daar is dan toch een eerste kans(je). Tshimanga kan zich doorzetten op links en brengt de bal laag voor doel. Hoggas kan zijn voet er tegen plaatsen, maar raakt de bal niet vol. Geen probleem voor Butez.

clock 59' tweede helft, minuut 59. We hebben nog geen enkele kans gezien in deze tweede helft. Beveren probeert er wel wat meer tempo en drang naar voren in te brengen. Hermien Vanbeveren op Radio 1.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Antwerp blijft de hoekschoppen opstapelen, maar nog geen enkele keer leidde dat ook tot gevaar. Ook nu niet, de corner van Stengs waait zelfs over de achterlijn.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 43' tweede helft, minuut 43. Bij Beveren staat er één frisse kracht tussen de lijnen. Barry is in de ploeg gekomen voor Ribeiro.

clock 21:03 tweede helft, 21 uur 03. 2e helft. De balt rolt opnieuw. Kan Antwerp de voorsprong vasthouden met een man minder of schakelt Beveren een versnelling hoger?