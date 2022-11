Antwerp wacht warm welkom in Beveren van oude bekenden De Decker en Mbokani

clock 19:20

vooraf, 19 uur 20. Wie kan nieuwe bekerflop vermijden? Het bekeravontuur van SK Beveren was vorig seizoen geen lang leven beschoren. De vijfde ronde (1/32e finales) was meteen het eindstation, Dender bleek daarin te sterk. Dit seizoen wist SK Beveren alvast wél door te stoten naar de 1/16e finales. In de vorige ronde kegelde het Visé uit de beker. Ook Antwerp heeft wat goed te maken na het mislukte bekerverhaal van vorig seizoen. Toen ging The Great Old er al in de 1/16e finales uit tegen Westerlo. Kan de bekerwinnaar van twee jaar geleden dit seizoen beter doen? .