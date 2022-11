LIVE: RWDM verzilvert sterke start en klimt vroeg in tweede helft op voorsprong tegen KVK

Botella kan na balverlies bij Kortrijk de zestien in duiken en schiet de bal tussen de benen van Vandenberghe! Het is dan toch 1-0 voor RWDM. Een minuutje eerder kopte hij te centraal, maar nu is het dus wel bingo voor Botella.

clock 51'

tweede helft, minuut 51. Daar is ei zo na de 1-0! Een schot van Challouk vliegt tegen de deklat, debutant in doel Tom Vandenberghe kan de bal net voor de lijn wegkeren. Of was het net achter de lijn? We zullen het nooit weten want er is geen VAR aanwezig in de 1/16e finales. .