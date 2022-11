LIVE: Charleroi leidt tegen Seraing na vroege goal van Heymans

clock 36' eerste helft, minuut 36. Charleroi heeft het zaakje onder controle. Het levert wel geen fris voetbal op, de opener van deze 1/16e finales van de Croky Cup is voorlopig een mager beestje. . Charleroi heeft het zaakje onder controle. Het levert wel geen fris voetbal op, de opener van deze 1/16e finales van de Croky Cup is voorlopig een mager beestje.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Geen penalty. Benbouali gaat liggen in de zestien na een duw van Sylla, maar de ref geeft geen krimp. De VAR kan niet tussenbeide komen, want die is er niet voor deze bekermatch.

clock 25' Geel voor Conceiçao. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Conceiçao. Charleroi puurt er een vrije trap uit, een klusje voor Morioka. De Japanner krijgt de bal tot bij Gholizadeh en die dwingt Martin tot een redding. De doelman kan de poging pas in twee tijden stoppen. eerste helft, minuut 25.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Mvoue laat gelijkmaker liggen. Daar is al meteen de reactie van Seraing! Conceiçao brengt de bal goed voor doel en aan de tweede paal zijn ze bij Charleroi Mvoue uit het oog verloren. Die krijgt zo een huizenhoge kans, maar oog in oog met Koffi mikt hij de bal over doel.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Charleroi klimt op voorsprong! Charleroi heeft een vroege voorsprong te pakken! Boentsjoekov laat zich de bal ontfutselen door Morioka en die brengt Heymans alleen voor Martin. Heymans laat de kans niet liggen en opent de score voor de bezoekers.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Een hoge voorzet van Conceiçao die in de handen van Koffi landt en een vrije trap van Tchatchoua die naast gaat, daar moeten we het voorlopig mee doen in het Pairaystadion. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Studieronde. Beide ploegen tasten nog wat af in de openingsfase. Charleroi komt even piepen met een vrije trap, maar Martin heeft er geen problemen mee.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Seraing en Charleroi trappen een drukke bekerdriedaagse op gang. Wie stoot door naar de 1/8e finales van de Croky Cup?





clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:19 vooraf, 19 uur 19. Slechte generale voor Charleroi. Charleroi kende net als Seraing geen goede generale repetitie voor dit bekerduel. Op bezoek bij leider Racing Genk kreeg het vrijdag een stevige 4-1-pandoering. In de laatste 6 competitiewedstrijden kon Charleroi maar 1 keer winnen.

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Kan Seraing het tij keren? Om door te stoten zal Seraing moeten winnen en net daar knelt dit seizoen het schoentje voor de Luikse club. Het won nog maar 3 keer, voor het laatst eind september bij Standard. Nadien volgden 2 gelijke spelen en 4 nederlagen. Daarvan leed Seraing er drie op eigen veld, ook afgelopen weekend tegen STVV. Winnen voor eigen volk lukte dit seizoen nog niet. Vanavond wel?



Nadien volgden 2 gelijke spelen en 4 nederlagen. Daarvan leed Seraing er drie op eigen veld, ook afgelopen weekend tegen STVV. Winnen voor eigen volk lukte dit seizoen nog niet. Vanavond wel?

clock 19:08 vooraf, 19 uur 08. Onderlinge duels. Voor Seraing is het de tweede keer dit seizoen dat het Charleroi ontvangt. Op de vierde speeldag van de competitie ging het met 0-1 onderuit. Ook vorig seizoen trok Charleroi in de onderlinge competitieduels twee keer aan het langste eind.

clock 18:55 vooraf, 18 uur 55. Opnieuw vroege exit voor Charleroi? Charleroi kan alleen maar beter doen dan vorig seizoen. Toen was het bekerverhaal al na 1 match voorbij. Charleroi bleef in de 1/16e finales ook na verlengingen steken op een 0-0-gelijkspel tegen Lommel en verloor vervolgens de penaltyreeks.