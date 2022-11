LIVE: Charleroi leidt na vroege goal van Heymans, wat kan Seraing nog in de 2e helft?

clock 73' tweede helft, minuut 73. Money time. Nog een frisse kracht erbij voor Seraing. Mansoni neemt de plaats in van Conceiçao. We gaan stilaan het slotkwartier in, het is money time voor de thuisploeg. . Money time Nog een frisse kracht erbij voor Seraing. Mansoni neemt de plaats in van Conceiçao. We gaan stilaan het slotkwartier in, het is money time voor de thuisploeg.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Ook Charleroi komt nog eens opzetten. Gholizadeh snijdt de zestien in en haalt uit, maar Martin staat pal. De voorsprong voor Charleroi blijft bijzonder krap, de buit is nog niet binnen. . Ook Charleroi komt nog eens opzetten. Gholizadeh snijdt de zestien in en haalt uit, maar Martin staat pal. De voorsprong voor Charleroi blijft bijzonder krap, de buit is nog niet binnen.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vergeefse poging van Sissoko. Seraing probeert er nog iets van te maken, maar Charleroi blijft zonder veel moeite overeind. Sissoko probeert het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar krijgt de bal niet gekadreerd. . Vergeefse poging van Sissoko Seraing probeert er nog iets van te maken, maar Charleroi blijft zonder veel moeite overeind. Sissoko probeert het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar krijgt de bal niet gekadreerd.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Geel voor Heymans. Heymans gaat iets te nadrukkelijk op zoek naar een strafschop. Zijn fopduik komt de doelpuntenmaker op geel te staan. . Geel voor Heymans Heymans gaat iets te nadrukkelijk op zoek naar een strafschop. Zijn fopduik komt de doelpuntenmaker op geel te staan.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Nieuwe wissel bij Seraing. Bernier wordt in de ploeg gedropt voor Ifoni. Kan hij weer voor spanning zorgen in deze bekerwedstrijd? . Nieuwe wissel bij Seraing. Bernier wordt in de ploeg gedropt voor Ifoni. Kan hij weer voor spanning zorgen in deze bekerwedstrijd?

clock 59' tweede helft, minuut 59. Geel voor Ilaimaharitra. Na twee gele kaarten voor Seraing is er nu ook ééntje voor Charleroi. Ilaimaharitra haalt Mvoue onderuit en breekt zo een tegenaanval van de thuisploeg af. Het komt hem op geel te staan. . Geel voor Ilaimaharitra Na twee gele kaarten voor Seraing is er nu ook ééntje voor Charleroi. Ilaimaharitra haalt Mvoue onderuit en breekt zo een tegenaanval van de thuisploeg af. Het komt hem op geel te staan.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Het eerste prikje komt van Seraing, maar er zal meer nodig zijn om Koffi in de problemen te brengen. De doelman geeft geen krimp bij een flauw schot van Mvoue. . Het eerste prikje komt van Seraing, maar er zal meer nodig zijn om Koffi in de problemen te brengen. De doelman geeft geen krimp bij een flauw schot van Mvoue.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Exit Boentsjoekov. Eén wijziging bij Seraing: Boentsjoekov, die met balverlies aan de basis lag van de 0-1, is vervangen door Vagner. Die trof afgelopen zaterdag nog raak tegen STVV. . Exit Boentsjoekov Eén wijziging bij Seraing: Boentsjoekov, die met balverlies aan de basis lag van de 0-1, is vervangen door Vagner. Die trof afgelopen zaterdag nog raak tegen STVV.

clock 48' tweede helft, minuut 48. 2e helft. We voetballen weer! Kan Seraing het tij nog keren in dit Waals onderonsje? . 2e helft We voetballen weer! Kan Seraing het tij nog keren in dit Waals onderonsje?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Rusten geblazen in het Pairaystadion! Halfweg ligt Charleroi op koers voor een plek in de 1/8e finales. Het leidt met 0-1 dankzij een vroege treffer van clubtopschutter Heymans. Mvoué liet de kans liggen om Seraing meteen daarna langszij te brengen. . Rust Rusten geblazen in het Pairaystadion! Halfweg ligt Charleroi op koers voor een plek in de 1/8e finales. Het leidt met 0-1 dankzij een vroege treffer van clubtopschutter Heymans. Mvoué liet de kans liggen om Seraing meteen daarna langszij te brengen.

clock 45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45.

clock 42' Topschutter Heymans. Daan Heymans is voorlopig de matchwinnaar voor Charleroi. Niet toevallig, met 5 competitietreffers is hij immers de topschutter bij de Waalse club. Afgelopen vrijdag trof Heymans ook nog raak tegen Racing Genk. . eerste helft, minuut 42. statistics Topschutter Heymans Daan Heymans is voorlopig de matchwinnaar voor Charleroi. Niet toevallig, met 5 competitietreffers is hij immers de topschutter bij de Waalse club. Afgelopen vrijdag trof Heymans ook nog raak tegen Racing Genk.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Geel voor Dembele. Na Conceiçao heeft nu ook Dembele een geel karton te pakken bij Seraing. Hij was te laat met zijn tackle op Kayembe. . Geel voor Dembele Na Conceiçao heeft nu ook Dembele een geel karton te pakken bij Seraing. Hij was te laat met zijn tackle op Kayembe.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Charleroi heeft het zaakje onder controle. Het levert wel geen fris voetbal op, de opener van deze 1/16e finales van de Croky Cup is voorlopig een mager beestje. . Charleroi heeft het zaakje onder controle. Het levert wel geen fris voetbal op, de opener van deze 1/16e finales van de Croky Cup is voorlopig een mager beestje.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Geen penalty. Benbouali gaat liggen in de zestien na een duw van Sylla, maar de ref geeft geen krimp. De VAR kan niet tussenbeide komen, want die is er niet voor deze bekermatch. . Geen penalty Benbouali gaat liggen in de zestien na een duw van Sylla, maar de ref geeft geen krimp. De VAR kan niet tussenbeide komen, want die is er niet voor deze bekermatch.

clock 25' Geel voor Conceiçao. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Conceiçao. Charleroi puurt er een vrije trap uit, een klusje voor Morioka. De Japanner krijgt de bal tot bij Gholizadeh en die dwingt Martin tot een redding. De doelman kan de poging pas in twee tijden stoppen. . eerste helft, minuut 25. crucial save Geel voor Conceiçao De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Conceiçao. Charleroi puurt er een vrije trap uit, een klusje voor Morioka. De Japanner krijgt de bal tot bij Gholizadeh en die dwingt Martin tot een redding. De doelman kan de poging pas in twee tijden stoppen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Mvoue laat gelijkmaker liggen. Daar is al meteen de reactie van Seraing! Conceiçao brengt de bal goed voor doel en aan de tweede paal zijn ze bij Charleroi Mvoue uit het oog verloren. Die krijgt zo een huizenhoge kans, maar oog in oog met Koffi mikt hij de bal over doel. . Mvoue laat gelijkmaker liggen Daar is al meteen de reactie van Seraing! Conceiçao brengt de bal goed voor doel en aan de tweede paal zijn ze bij Charleroi Mvoue uit het oog verloren. Die krijgt zo een huizenhoge kans, maar oog in oog met Koffi mikt hij de bal over doel.