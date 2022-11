LIVE: Noa Lang verlost Club Brugge in verlengingen, Mignolet hield Club daarvoor recht

clock 23:06 tweede verlenging, 23 uur 06. Alles of niets. Stijn Stijnen haalt met Kis een verdediger naar de kant en gooit aanvaller Cuypers in de strijd. Levert het nog iets op? . Alles of niets. Stijn Stijnen haalt met Kis een verdediger naar de kant en gooit aanvaller Cuypers in de strijd. Levert het nog iets op?

clock 23:04 tweede verlenging, 23 uur 04. Roept Club onheil over zich af? Het laat Valcke toe om te schieten op doel, het is maar een opraper voor Mignolet.

clock 23:03 tweede verlenging, 23 uur 03. Voor Club Brugge hoeft het precies niet meer. De bal in de ploeg houden lijkt genoeg, maar zo speelt Club met vuur.

clock 23:01 tweede verlenging, 23 uur 01. Wat kan de thuisploeg nog? De goal van Noa Lang was toch een fikse uppercut.

clock 105+2' eerste verlenging, minuut 107. Einde eerste verlenging: 0-1. Club Brugge haalt opgelucht adem, dankzij de goal van Noa Lang. Patro Eisden Maasmechelen heeft nog 15 minuten voor een mirakel.

clock 104' eerste verlenging, minuut 104. injury Blessure Nu is Meijer geveld. De Nederlandse verdediger van Club Brugge lijkt even groggy, maar wordt opgelapt.

clock 102' eerste verlenging, minuut 102. GOAL: 0-1! Noa Lang bevrijdt Club Brugge. Na een prima aanval zet Vanaken Lang vrij voor doel en de Nederlander werkt beheerst af met een lobje over doelman Belin: 0-1.

clock 102' eerste verlenging, minuut 102. Pietermaat stopt Sandra af met handen en voeten. In het judo zou het hem een waza-ari opleveren, maar in het voetbal is het een vrije trap voor Sandra.

clock 99' eerste verlenging, minuut 99. Straks strafschoppen? Als de verlengingen geen winnaar opleveren, dan volgen strafschoppen. Dat is al het hele seizoen niet het beste onderdeel van Club Brugge met een resem missers. Op de vraag voor de match of er op strafschoppen getraind was antwoordde Hoefkens: "Wij trappen regelmatig penalty's op training, dat kon je misschien tot nu toe niet merken."

clock 96' eerste verlenging, minuut 96. Club Brugge combineert zich een weg in de zestien. Vanaken legt af voor Lang. In plaats van uit te halen probeert Lang nog een dribbel en weg is de kans. Dit had beter gemoeten.

clock 95' eerste verlenging, minuut 95. Hoefkens oogt wat bleekjes.

clock 93' eerste verlenging, minuut 93. Larin moet een sprintje trekken om Valcke af te stoppen. De verre inworp belandt uiteindelijk voor de voeten van Bamona, maar zijn schot zeilt hoog over doel.

clock 93' eerste verlenging, minuut 93. Het loopt niet bij Club Brugge.

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 22:41 eerste verlenging, 22 uur 41. We krijgen dus nog 30 minuten extra speeltijd in Maasmechelen. Bij de thuisploeg is Milts in de plaats gekomen van de moegestreden Ferber.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Einde reguliere speeltijd: 0-0 We krijgen verlengingen in Maasmechelen. Club Brugge kan de verdediging van Patro Eisden niet ontwrichten en mag Simon Mignolet bedanken voor twee cruciale reddingen.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. crucial save Weer Mignolet Club mag Simon Mignolet opnieuw bedanken. In de extra tijd heeft hij een knappe redding in huis op het schot van dichtbij van Valcke. Club ontsnapt hier.

clock 90' tweede helft, minuut 90. In de slotminuut komt Sobol nog in de plaats van Buchanan. Kan hij mee het verschil maken in de extra tijd of worden het verlengingen?

clock 89' tweede helft, minuut 89. Het moet gezegd worden: de spelers van Patro Eisden knokken voor elke morzel grond in Maasmechelen. Hun inzet is bewonderenswaardig en is de reden waarom Club zich niet kan doorzetten.