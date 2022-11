Club Brugge-coach: "Misschien komt match bij Patro Eisden Maasmechelen op moeilijk moment"

clock 16:48 vooraf, 16 uur 48. Misschien komt deze bekerwedstrijd op een moeilijk moment, maar het is aan iedereen om te tonen dat hij klaar is om ook die moeilijke wedstrijden tot een goed einde te brengen. Club-coach Carl Hoefkens. Misschien komt deze bekerwedstrijd op een moeilijk moment, maar het is aan iedereen om te tonen dat hij klaar is om ook die moeilijke wedstrijden tot een goed einde te brengen Club-coach Carl Hoefkens

Als we op achterstand komen, is het niet altijd vanzelfsprekend om de juiste dingen te blijven doen. Dat is een werkpunt, maar als we die stap zetten, is dat een gigantische stap voorwaarts . Club-coach Carl Hoefkens.

De beker is altijd op het scherp van de snee. Patro Eisden Maasmechelen gaat het ons op alle mogelijke manieren heel moeilijk proberen te maken . Club-coach Carl Hoefkens.

Stijnen bij Patro is geen extra stimulans, maar wel een extra gegeven. Ik heb nog lange tijd hier met hem samengespeeld. Stijn is van hemzelf uit ook nog een heel groot deel Club Brugge. Club-coach Carl Hoefkens.

Dat de sfeer bij de CL-loting na de nederlaag in Gent een beetje bedrukt was? Dat is goed, dat moet en is inherent aan Club Brugge. Als je verliest bij een topclub, moet je de dag nadien niet te veel lachende gezichten zien. Je moet op die momenten reflecteren wat er beter moet. . Club-coach Carl Hoefkens.

Het kan zeker zijn dat ik morgen zal roteren. Er zijn veel spelers die honger hebben om zich te tonen. Velen zijn ook uit op een soort van revanche. Ik heb dus veel keuze aan spelers die klaar zullen zijn. Club-coach Carl Hoefkens.

Geen Rits, Mata en Jaremtsjoek. Club-coach Carl Hoefkens kan niet beschikken over Mats Rits, Clinton Mata en Roman Jaremtsjoek. Die eerste twee zijn al langer out, "Roman heeft lichte hinder aan zijn patellapees", lichtte Hoefkens toe. .

Derde tegen vierde. Patro Eisden staat derde in Eerste Nationale met 26 punten, op 2 punten van leider La Louvière en 1 punt van FC Luik. Club Brugge is vierde in eerste klasse met 32 punten, op 11 punten van leider Genk, 2 punten van Antwerp en 1 punt van Union. Club Brugge heeft wat goed te maken na het te makkelijke verlies afgelopen weekend in Gent (2-0). .



Opvallende affiche. Een opvallende affiche - om meerdere redenen - is eerstenationaler Patro Eisden Maasmechelen tegen Club Brugge, kampioen in de Jupiler Pro League. Bij de Limburgse thuisploeg is met Stijn Stijnen de flamboyante ex-doelman van Club de coach. .