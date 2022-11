Kan Zulte Waregem zijn degradatiezorgen vergeten in de beker tegen Lommel?

clock 19:39

vooraf, 19 uur 39. De bekendste namen bij Lommel vinden we op de bank. Stijn Wuytens heeft heel wat ervaring in eerste klasse, zowel in Nederland als in België. Ook Robin Henkens heeft meer dan 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League op zijn teller staan. Opvallend: bij Lommel zien we Nassim Chadli in de basis staan. De Marokkaan is evenwel geen familie van Nacer. .