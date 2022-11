LIVESTREAM: Stroeykens brengt Anderlecht vlak voor rust weer op voorsprong tegen Lierse K.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rusten met 1-2. Vlak voor rust krijgen we dus toch nog het doelpunt. Kan Lierse na de pauze nog eens een achterstand goedmaken? . Rusten met 1-2 Vlak voor rust krijgen we dus toch nog het doelpunt. Kan Lierse na de pauze nog eens een achterstand goedmaken?

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. GOAL: 1-2. Daar is dan toch de 1-2 voor Anderlecht! Na een warrige fase gooit Trebel de bal weer in het pak. Silva kopt de bal naar Stroeykens die de bal in de draai mooi afwerkt. . GOAL: 1-2 Daar is dan toch de 1-2 voor Anderlecht! Na een warrige fase gooit Trebel de bal weer in het pak. Silva kopt de bal naar Stroeykens die de bal in de draai mooi afwerkt.

clock 45' eerste helft, minuut 45. 6 minuten extra. De wedstrijd lag daarnet even stil waardoor we nog 6 minuten toegevoegde tijd krijgen. Krijgen we nog iets te zien vlak voor rust? . 6 minuten extra De wedstrijd lag daarnet even stil waardoor we nog 6 minuten toegevoegde tijd krijgen. Krijgen we nog iets te zien vlak voor rust?

clock 44' eerste helft, minuut 44. Bijna de 2-1! Mooie kans voor Lierse! De vinnige Walbrecq gaat voorbij N'Diaye en geeft goed voor. Een halve kopbal belandt nog perfect voor Rocha, maar die mist zijn schot volledig! . Bijna de 2-1! Mooie kans voor Lierse! De vinnige Walbrecq gaat voorbij N'Diaye en geeft goed voor. Een halve kopbal belandt nog perfect voor Rocha, maar die mist zijn schot volledig!

clock 42' eerste helft, minuut 42. Ashimeru geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke plek. Een hoge bal wordt in de zestien gedropt en de boomlange Rocha kan naar doel mikken. Verbruggen kan echter makkelijk plukken. . Ashimeru geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke plek. Een hoge bal wordt in de zestien gedropt en de boomlange Rocha kan naar doel mikken. Verbruggen kan echter makkelijk plukken.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Het is even geleden dat we nog eens een kans zagen. Bij Anderlecht loopt het de laatste minuten wat minder en ook Lierse heeft het initiatief weer volledig aan de bezoekers gelaten. . Het is even geleden dat we nog eens een kans zagen. Bij Anderlecht loopt het de laatste minuten wat minder en ook Lierse heeft het initiatief weer volledig aan de bezoekers gelaten.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Lierse is al weer in egelstelling gekropen en laat de bal aan Anderlecht. Eddy Demarez. Lierse is al weer in egelstelling gekropen en laat de bal aan Anderlecht. Eddy Demarez

clock 32' eerste helft, minuut 32. Anderlecht heeft ongeveer twee minuten kunnen genieten van zijn voorsprong. Hoe reageert de ploeg op dit snelle tegendoelpunt? . Anderlecht heeft ongeveer twee minuten kunnen genieten van zijn voorsprong. Hoe reageert de ploeg op dit snelle tegendoelpunt?

clock 31' eerste helft, minuut 31. Tabekou brengt Lierse meteen langszij. Tabekou brengt Lierse meteen langszij

clock 24' eerste helft, minuut 24. GOAL: 1-1. De bordjes hangen weer gelijk! Tabekou staat helemaal alleen in de zestien en kan een mooie voorzet eenvoudig voorbij Verbruggen koppen. . GOAL: 1-1 De bordjes hangen weer gelijk! Tabekou staat helemaal alleen in de zestien en kan een mooie voorzet eenvoudig voorbij Verbruggen koppen.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Silva zet de penalty feilloos om. Silva zet de penalty feilloos om

clock 23' eerste helft, minuut 23. GOAL: 0-1. Fabio Silva aarzelt niet en schildert de bal voorbij doelman De Smet. Puik gedaan! . GOAL: 0-1 Fabio Silva aarzelt niet en schildert de bal voorbij doelman De Smet. Puik gedaan!

clock 22' eerste helft, minuut 22. Raemarkers lijkt de bal te raken maar de scheidsrechter geeft toch een strafschop. Raemarkers lijkt de bal te raken maar de scheidsrechter geeft toch een strafschop

clock 22' eerste helft, minuut 22. Strafschop voor Anderlecht! Amuzu zet het op een sprinten en gaat voorbij Raemaekers. De verdediger brengt de aanvaller (lichtjes?) naar de grond en de scheidsrechter wijst naar de stip! . Strafschop voor Anderlecht! Amuzu zet het op een sprinten en gaat voorbij Raemaekers. De verdediger brengt de aanvaller (lichtjes?) naar de grond en de scheidsrechter wijst naar de stip!

clock 20' eerste helft, minuut 20. Ashimeru zag hoe Murillo kwam opdraven aan de flank en bedient de verdediger. Een lage voorzet gaat richting Silva, maar Raemaekers verdedigt goed. De hoekschop die daarop volgt is te laag. . Ashimeru zag hoe Murillo kwam opdraven aan de flank en bedient de verdediger. Een lage voorzet gaat richting Silva, maar Raemaekers verdedigt goed. De hoekschop die daarop volgt is te laag.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Het is voorlopig iets te gezapig bij Anderlecht. Ze hebben ritmeveranderingen en een hoger tempo nodig. Eddy Demarez. Het is voorlopig iets te gezapig bij Anderlecht. Ze hebben ritmeveranderingen en een hoger tempo nodig. Eddy Demarez

clock 14' eerste helft, minuut 14. Hoge druk. De thuisploeg heeft het moeilijk om onder de druk van Anderlecht uit te voetballen. Trebel en co veroveren de bal vaak snel weer terug, maar het is wachten op grote kansen. . Hoge druk De thuisploeg heeft het moeilijk om onder de druk van Anderlecht uit te voetballen. Trebel en co veroveren de bal vaak snel weer terug, maar het is wachten op grote kansen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. El Hadj met een grote kans. El Hadj met een grote kans

clock 8' eerste helft, minuut 8. El Hadj dicht bij de openingstreffer. El Hadj laat de kans op de 0-1 liggen. Silva stuurt de jongeling goed diep maar vlak voor die kan uithalen kan een Liers been nog redding brengen. Grootste kans van de wedstrijd! . El Hadj dicht bij de openingstreffer El Hadj laat de kans op de 0-1 liggen. Silva stuurt de jongeling goed diep maar vlak voor die kan uithalen kan een Liers been nog redding brengen. Grootste kans van de wedstrijd!

clock 7' eerste helft, minuut 7. Murillo verstuurt een geweldige diepe bal voor Amuzu, maar de winger kan net niet bij de bal. Anderlecht is heer en meester in de eerste tien minuten. . Murillo verstuurt een geweldige diepe bal voor Amuzu, maar de winger kan net niet bij de bal. Anderlecht is heer en meester in de eerste tien minuten.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Trebel eist veel ballen op. Een mooie doorsteekbal komt bij Amuzu, zijn voorzet is gevaarlijk maar Silva kan geen zuiver contact maken met het leer. . Trebel eist veel ballen op. Een mooie doorsteekbal komt bij Amuzu, zijn voorzet is gevaarlijk maar Silva kan geen zuiver contact maken met het leer.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Anderlecht neemt meteen het initiatief en gaat hoog op de helft van Lierse voetballen. Een voorzetje van Amuzu wordt ontzet door de thuisploeg, maar Anderlecht komt al snel weer aankloppen. . Anderlecht neemt meteen het initiatief en gaat hoog op de helft van Lierse voetballen. Een voorzetje van Amuzu wordt ontzet door de thuisploeg, maar Anderlecht komt al snel weer aankloppen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap is gegeven. De scheidsrechter heeft zijn goedkeuring gegeven. We zijn vertrokken! . Aftrap is gegeven De scheidsrechter heeft zijn goedkeuring gegeven. We zijn vertrokken!

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. Voor het eerst sinds 2018 zijn er nog eens 10.000 toeschouwers op het Lisp. Eddy Demarez. Voor het eerst sinds 2018 zijn er nog eens 10.000 toeschouwers op het Lisp. Eddy Demarez

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. LIVESTREAM is begonnen. De voorbeschouwing met Karl Vannieuwkerke, Wesley Sonck en Gert Verheyen is begonnen. Veel kijkplezier! . LIVESTREAM is begonnen De voorbeschouwing met Karl Vannieuwkerke, Wesley Sonck en Gert Verheyen is begonnen. Veel kijkplezier!

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17.

clock 20:08 De 11 namen bij de thuisploeg. vooraf, 20 uur 08. De 11 namen bij de thuisploeg.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Elk jaar wat beter voor Anderlecht? 3 jaar geleden sneuvelde Anderlecht in de kwartfinales van de beker, 2 jaar geleden stootte het door tot in de halve finale en vorig jaar moest het de duimen leggen tegen KAA Gent in de finale. Kan de ploeg van trainer Veldman het in editie 2022-23 nog een tikkeltje beter doen? . Elk jaar wat beter voor Anderlecht? 3 jaar geleden sneuvelde Anderlecht in de kwartfinales van de beker, 2 jaar geleden stootte het door tot in de halve finale en vorig jaar moest het de duimen leggen tegen KAA Gent in de finale. Kan de ploeg van trainer Veldman het in editie 2022-23 nog een tikkeltje beter doen?

clock 19:50 De opstelling van Anderlecht. Van Crombrugge krijgt rust en wordt vervangen door Bart Verbruggen. Ook Trebel staat weer in de basis na een blessure. Zeno Debast (pas 19 geworden) mag de aanvoerdersband dragen. vooraf, 19 uur 50. De opstelling van Anderlecht. Van Crombrugge krijgt rust en wordt vervangen door Bart Verbruggen. Ook Trebel staat weer in de basis na een blessure. Zeno Debast (pas 19 geworden) mag de aanvoerdersband dragen.

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Lastig op het Lisp. Lierse K. heeft een goede thuisreputatie dit seizoen. De ploeg van trainer Van Imschoot won 6 van zijn 7 wedstrijden op het Lisp. De enige nederlaag? Tegen de RSCA Futures... . Lastig op het Lisp Lierse K. heeft een goede thuisreputatie dit seizoen. De ploeg van trainer Van Imschoot won 6 van zijn 7 wedstrijden op het Lisp. De enige nederlaag? Tegen de RSCA Futures...