LIVE: KV Mechelen kent geen genade in Daknam: Da Cruz knalt in de kruising

clock 64' tweede helft, minuut 64. Doelpunt KV Mechelen: 0-4! KV Mechelen kent geen genade voor Lokeren-Temse. Alessio Da Cruz krijgt te veel tijd en kan de bal naar het doel van Merckx mikken. De KVM-speler plaatst het leer knap in de winkelhaak.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Lokeren-Temse wil niet roemloos uit de beker vertrekken. Onder impuls van trainer Hans Cornelis gaat de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Daknam zet zich massaal achter zijn spelers.

clock 53' tweede helft, minuut 53.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Doelpunt KV Mechelen: 0-3! Game Over voor Lokeren-Temse. De bal rolt nog maar pas in Daknam of KV Mechelen mag al opnieuw juichen. Yonas Malede is net zoals voor de rust de doelpuntenmaker met dienst.

clock 46' tweede helft, minuut 46. START 2e HELFT. KV Mechelen komt met een uitstekende 2-0-uitgangspositie opnieuw het veld van Daknam op. Volg de rest van het bekerduel tussen Lokeren-Temse en KVM hier of luister op Radio 1.



clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 20:58 rust, 20 uur 58. Het lijkt erop dat de thuisploeg in de rust al de boeken moet sluiten. Simon Bossuyt op Radio 1.

clock 20:48 rust, 20 uur 48. RUST: 0-2! Lokeren-Temse begon vol goede moed aan het bekerduel, maar onderging toch de wet van de sterkste. Schoofs duwde het enthousiasme van de bezoekers de kop in met een vroeg doelpunt. Malede zorgde net voor de rust voor de dubbele voorsprong.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 42' KV Mechelen mag al een tweede keer vieren. eerste helft, minuut 42. KV Mechelen mag al een tweede keer vieren

clock 42' eerste helft, minuut 42. Doelpunt KV Mechelen: 0-2! KV Mechelen verzilvert zijn suprematie in Daknam. Net voor de rust richt Storm een voorzet naar Yonas Malede. Met succes. Malede kan de bal eenvoudig tegen het net tikken.

clock 40' eerste helft, minuut 40. KV Mechelen pakt Lokeren-Temse even op snelheid. De bezoekers pakken uit met een snelle vrije trap en zetten Storm zo op weg naar de gevarenzone. De flankaanvaller van Mechelen knalt naast.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Van Moerzeke voorlangs. Lokeren-Temse is duidelijk niet van plan om de strijdbijl te begraven. Gil Van Moerzeke wordt na een knappe combinatie vrijgespeeld op zijn flank. Verstraete zit hem op de hielen, maar de winger kan zijn buskruit toch kwijt. Zijn afstandsschot vliegt voorlangs.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Op hoekschop van KV Mechelen wordt Walsh even helemaal vergeten. De verdediger van de bezoekers profiteert en knipt het leer tussen de palen, maar doelman Merckx heeft geen zin om zich een tweede keer om te draaien en pakt uit met een puike redding. Daknam applaudisseert gretig voor zijn sluitstuk.

clock 28' Lokeren-coach Hans Cornelis baalt. eerste helft, minuut 28. Lokeren-coach Hans Cornelis baalt

clock 26' eerste helft, minuut 26. Lokeren-Temse herstelt zich na het tegendoelpunt. Het probeert opnieuw om zijn eigen spel te vinden. Simon Bossuyt op Radio 1.

clock 23' Steven Defour fronst, maar ziet nadien hoe zijn ploeg op voorsprong komt. eerste helft, minuut 23. Steven Defour fronst, maar ziet nadien hoe zijn ploeg op voorsprong komt

clock 20' eerste helft, minuut 20. Doelpunt KV Mechelen: 0-1! De ban is gebroken in Daknam. Hairemans stift een bal vanop zijn eigen helft over alles en iedereen heen. Het leer valt perfect in de loop van de geïnfiltreerde Rob Schoofs, die op zijn beurt over doelman Merckx lobt. . Doelpunt KV Mechelen: 0-1! De ban is gebroken in Daknam. Hairemans stift een bal vanop zijn eigen helft over alles en iedereen heen. Het leer valt perfect in de loop van de geïnfiltreerde Rob Schoofs, die op zijn beurt over doelman Merckx lobt.