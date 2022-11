KV Mechelen gaat nostalgie opsnuiven in Daknam: "Genieten voor de supporters"

clock 19:01

vooraf, 19 uur 01. Mijmerend naar betere tijden. Zal Daknam nog eens daveren zoals in de hoogdagen? Exact tien jaar na het eerste van twee bekersprookjes hebben ze in Lokeren veel meegemaakt. De degradatie, vervolgens de overnamesoap met Roger Lambrecht, dan het faillissement. Na een eerste flirt met Hamme ging uiteindelijk Temse in op de avances van Lokeren voor een fusie. De club ging verder onder de naam KSC Lokeren-Temse in tweede amateur, waar het momenteel zesde staat. Onder meer het logo doet nog mijmeren over het vroegere Sporting Lokeren. Trainer is oude bekende Hans Cornelis (ex-Club, Genk en Lokeren). De voorzitter heet Hans Van Duysen, kleinzoon van de eerste voorzitter van Sporting Lokeren. .