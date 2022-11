Zorgt Francs Borains voor bekerverrassing tegen bezoekers uit Leuven?

clock 20:06

vooraf, 20 uur 06. Marc Brys neemt de beker duidelijk au sérieux. Bij zijn 11 starters zit niet één echt verrassende naam. In vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle vorig weekend keren Mendyl en Malinov terug uit schorsing. Zij verwijzen Holzhauser en Kiyine naar de bank. Ook Thorsteinsson mag vanavond starten. Ouédraogo viel in de wedstrijd in Brugge uit en is er vanavond niet bij. Ook van de partij is prijsschutter Mario Gonzalez, al auteur van 10 doelpunten in de Jupiler Pro League. Kan hij het ook in de Croky Cup? .