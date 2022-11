LIVE: Maertens trapt OH Leuven op voorsprong tegen Francs Borains

clock 30' eerste helft, minuut 30. Sluipschutter Chevalier kan zich bijna doorzetten op een voorzet. Uiteindelijk zit er nog net een Leuvens been tussen. . Sluipschutter Chevalier kan zich bijna doorzetten op een voorzet. Uiteindelijk zit er nog net een Leuvens been tussen.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Daar is het antwoord van Francs Borains. Een vrije trap op een interessante plaats gaat een metertje over het doel van Cojocaru.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Gonzalez bijna met de 0-2. Opnieuw komt OH Leuven er snel uit. Deze keer is het Gonzalez die de kans probeert af te ronden, maar hij schiet voorlangs. Dat heeft hij al beter gedaan.

clock 20' eerste helft, minuut 20. GOAL: 0-1 Maertens met het afstandsschot. Balverlies bij Francs Borains en dan gaat het snel. De bal komt bij Maertens en die trapt na even aarzelen dan maar zelf op doel. Saussez kan er niet bij en zo staat het 0-1!

clock 17' eerste helft, minuut 17. Misverstand in de opbouw bij de bezoekers. Het leidt tot wat onenigheden tussen de spelers.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Ook Francs Borains komt eens dreigen voor het doel van OHL. Cojocaru moet een vrije trap komen plukken.

clock 10' eerste helft, minuut 10. OH Leuven op zoek naar de openingsgoal. Saussez moet zijn kunnen tonen en een corner toestaan op een poging in zijn korte hoek.

clock 1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. We zijn eraan begonnen in Boussu.

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. Bekende namen bij Francs Borains. Teddy Chevalier is dé blikvanger bij de thuisploeg natuurlijk. De ex-spits van Kortrijk en Zulte Waregem was jarenlang actief op het hoogste niveau.



Maar ook Boulenger, Mpati en Mohamed hebben al gespeeld in de Jupiler Pro League. Die laatste kwam zelfs 10 jaar lang uit voor Moeskroen tot het faillissement vorig seizoen.



Ook langs de lijn zien we met Arnauld Mercier (ex-Waasland-Beveren) een bekendere naam.

clock 20:14 De 11 namen van de thuisploeg. vooraf, 20 uur 14. De 11 namen van de thuisploeg.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. Onze ambitie blijft hetzelfde: in 2025 willen we een profclub zijn. George-Louis Bouchez, voorzitter Francs Borains

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06. Marc Brys neemt de beker duidelijk au sérieux. Bij zijn 11 starters zit niet één echt verrassende naam. In vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle vorig weekend keren Mendyl en Malinov terug uit schorsing. Zij verwijzen Holzhauser en Kiyine naar de bank. Ook Thorsteinsson mag vanavond starten. Ouédraogo viel in de wedstrijd in Brugge uit en is er vanavond niet bij.



Ook van de partij is prijsschutter Mario Gonzalez, al auteur van 10 doelpunten in de Jupiler Pro League. Kan hij het ook in de Croky Cup?





clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. Beide ploegen op zoek naar een zege. Franc Borains komt uit in eerste nationale, waar het zevende staat. De ploeg met als voorzitter Geroge-Louis Bouchez kon geen enkele van zijn laatste 4 wedstrijden winnen, waardoor het wat achterop begint te hinken.



Bij Oud-Heverlee Leuven is de vormdip nog dieper. Het won al 5 wedstrijden niet meer en is weggezakt naar plek 9 in de Jupiler Pro League.

clock 19:51 Het Robert Urbainstadion vormt het decor van deze wedstrijd vanavond. vooraf, 19 uur 51. Het Robert Urbainstadion vormt het decor van deze wedstrijd vanavond.