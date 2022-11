LIVE: Hjulsager zet vlak na rust de forfaitscore op het bord voor Gent tegen Dessel

Fase per fase

clock 64' tweede helft, minuut 64. Desselse teleurstelling.

clock 61' tweede helft, minuut 61. De Desselse gebeden zijn aanhoord, althans als het op die eerste doelkans aankomt. Osei-Berkoe kan uit de kluts uithalen, maar Roef hoeft zich niet moe te maken op het schotje.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Dessel dringt nu toch een beetje aan. Vanhaen kan vanop links nog eens een voorzet lanceren, maar Roef is alert.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Het uur nadert in deze partij, maar het is nog altijd wachten op het eerste doelgevaar voor de thuisploeg. Als uitgespeelde kansen niet lukken voor Dessel, kan het misschien vanop stilstaande fase, maar ook een verre vrije trap levert niets op.

clock 48' tweede helft, minuut 48. GOAL: Invaller Hjulsager scoort meteen. Voor de rust hield de Desselse doelman de 0-5 nog enkele keren uit zijn doel. Vroeg in de tweede helft is hij er wel aan voor de moeite. Hjulsager trapt in één tijd na een voorzet van op rechts, Geladé is geklopt.

clock 46' tweede helft, minuut 46. START TWEEDE HELFT. Het leer rolt opnieuw in Dessel. Kan de thuisploeg nog een eerredder op het bord zetten, of gaat dikt een ongenadig Gent de score aan?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:32 rust, 21 uur 32. Wissels langs beide kanten. De wedstrijd is na de eerste helft al gespeeld, het signaal voor beide coaches om wat spelers te wisselen. Bij Dessel komen Seppe Geukens en Robbe Goor - zoon van Bart - erin, in de plaats van Kolen en Swerten. Bij Gent komen Okumu en Hjulsager in de plaats van Ngadeu en Hong.

clock 21:17 rust, 21 uur 17. RUST: Gent is al klaar met weerloos Dessel. Een halfuur doorduwen, meer had Gent niet nodig om Dessel helemaal uit te tellen. De bezoekers gingen furieus van start, Hong (2x), Van Daele en Depoitre stonden aan het kanon. Bij Dessel behoedde doelman Geladé zijn ploeg nog enkele malen van de forfaitscore, al lijkt dat na de rust onvermijdelijk.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Gent lijkt tevreden met de 0-4, je zou voor minder. De bezoekers hebben hun voet van het gaspedaal gehaald.

clock 43' eerste helft eerste helft, minuut 43 match afgelopen

clock 39' eerste helft, minuut 39. Geladé heeft geen zin in een forfaitnederlaag en weert opnieuw een trap van Depoitre. De 0-4 blijft op het bord, voorlopig toch.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Gent is snedig begonnen, heeft dat een halfuur volgehouden én heeft dat halfuur ingekleurd met 4 doelpunten. De wedstrijd is hier al gespeeld. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Depoitre heeft de 0-5 aan de voet, maar Geladé houdt de bal uit zijn doel met een knappe kattensprong. Het is niet al kommer en kwel bij de Desselse doelman. Dat de lijnrechter vlagde voor buitenspel, vergeten we even.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Bij Gent toont Fofana zich. De 17-jarige winger leeft zich uit op links en is al enkele keren gevaarlijk geweest. Nu snijdt hij opnieuw naar binnen, maar zijn plaatsbal waait twee meter voorbij de verre winkelhaak.

clock 31' eerste helft, minuut 31.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Op de tribunes in het Armand Melisstadion heerst een gelaten sfeer. 0-4 in het krijt, nog voor het eerste halfuur gepasseerd is: da's om te rotten. Dessel ziet af, de thuisploeg heeft nog geen halve kans bij mekaar kunnen voetballen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. GOAL: Ook Depoitre pikt goaltje mee. Kan u het nog bijhouden? We zijn amper 24 minuten ver en er staat al 0-4 op het bord. Depoitre schoffelt in de draai met links de bal voor de arme Geladé, die een rotavond beleeft.

clock 20' eerste helft, minuut 20. GOAL: Hong met zijn tweede. Boeken toe? Daar lijkt het wel op, want Dessel is hoegenaamd geen partij voor dit AA Gent. Hong is opnieuw de doelpuntenmaker van dienst: 0-3.