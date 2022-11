LIVE: AA Gent is na een halfuur al klaar met weerloos Dessel Sport

Fase per fase

clock 21:17 rust, 21 uur 17. RUST: Gent is al klaar met weerloos Dessel. Een halfuur doorduwen, meer had Gent niet nodig om Dessel helemaal uit te tellen. De bezoekers gingen furieus van start, Hong (2x), Van Daele en Depoitre stonden aan het kanon. Bij Dessel behoedde doelman Geladé zijn ploeg nog enkele malen van de forfaitscore, al lijkt dat na de rust onvermijdelijk.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Gent lijkt tevreden met de 0-4, je zou voor minder. De bezoekers hebben hun voet van het gaspedaal gehaald.

clock 43' eerste helft eerste helft, minuut 43 match afgelopen

clock 39' eerste helft, minuut 39. Geladé heeft geen zin in een forfaitnederlaag en weert opnieuw een trap van Depoitre. De 0-4 blijft op het bord, voorlopig toch.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Gent is snedig begonnen, heeft dat een halfuur volgehouden én heeft dat halfuur ingekleurd met 4 doelpunten. De wedstrijd is hier al gespeeld. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Depoitre heeft de 0-5 aan de voet, maar Geladé houdt de bal uit zijn doel met een knappe kattensprong. Het is niet al kommer en kwel bij de Desselse doelman. Dat de lijnrechter vlagde voor buitenspel, vergeten we even.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Bij Gent toont Fofana zich. De 17-jarige winger leeft zich uit op links en is al enkele keren gevaarlijk geweest. Nu snijdt hij opnieuw naar binnen, maar zijn plaatsbal waait twee meter voorbij de verre winkelhaak.

clock 31' eerste helft, minuut 31.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Op de tribunes in het Armand Melisstadion heerst een gelaten sfeer. 0-4 in het krijt, nog voor het eerste halfuur gepasseerd is: da's om te rotten. Dessel ziet af, de thuisploeg heeft nog geen halve kans bij mekaar kunnen voetballen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. GOAL: Ook Depoitre pikt goaltje mee. Kan u het nog bijhouden? We zijn amper 24 minuten ver en er staat al 0-4 op het bord. Depoitre schoffelt in de draai met links de bal voor de arme Geladé, die een rotavond beleeft.

clock 20' eerste helft, minuut 20. GOAL: Hong met zijn tweede. Boeken toe? Daar lijkt het wel op, want Dessel is hoegenaamd geen partij voor dit AA Gent. Hong is opnieuw de doelpuntenmaker van dienst: 0-3.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Van Daele scoort bij zijn debuut.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De Gentse storm is even gaan liggen. De bezoekers gaan plots wat laks te werk, waardoor Dessel nog een keertje kan uitbreken richting Roef. Het levert hen twee hoekschoppen op, maar geen doelgevaar.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Van Daele is al 22, maar zette grote stappen bij het tweede elftal van Gent. Je debuut opleuken met een doelpunt, dat is altijd tof. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De vroege dubbele voorsprong heeft het Desselse vertrouwen een deuk gegeven. Gent monopoliseert de bal, de thuisploeg moet knokken en veel hollen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. GOAL: Van Daele scoort bij zijn debuut! Daar is de 0-2 al. We zijn 7 minuten ver en daar is de 0-2 al. Dessel laat zich achteraan te gemakkelijk ringeloren en na wat geharrewar kan debutant Cederick Van Daele scoren. Leuk debuut voor de jongeling!

clock 4' eerste helft, minuut 4.

clock 2' eerste helft, minuut 2. GOAL: Meteen prijs voor Gent! We zijn een minuutje ver en de 0-1 hangt al tegen de touwen. Hong is het eindstation na een vlotte Gentse aanval en knap voorbereidend werk van Depoitre. De Zuid-Koreaan laat van dichtbij Geladé kansloos.

clock 1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. En we zijn vertrokken! Kan Dessel voor een stunt zorgen tegen AA Gent? Binnen tweemaal 45 minuten weten we het, tenzij er verlengd wordt.