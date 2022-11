Standard bekert niet met Bodart, wel met Henkinet tegen Dender

Raskin en Zinckernagel staan ook in de ploeg. Zij maakten het vorig weekend te bont in Eupen (2-0), maar mogen nog aan de bak in de beker.

Het basisteam van Standard: Henkinet, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Barrett, Raskin, Balikwisha, Zinckernagel, Dragus, Perica.

Bij Standard mag Laurent Henkinet zijn eerste match van het seizoen spelen. In de competitie krijgt Arnaud Bodart de voorkeur, vanavond is het aan de 30-jarige reservekeeper.

Raskin en Zinckernagel staan ook in de ploeg. Zij maakten het vorig weekend te bont in Eupen (2-0), maar mogen nog aan de bak in de beker.

Voor de club is het een mooie uitdaging, voor de spelers een prettige stimulans. Ze kunnen zich meten met een eersteklasser: een gewezen topploeg of een topploeg in opbouw. - Regi Van Acker (coach Dender)

vooraf, 20 uur 12. Dender - Standard. Standard moet dinsdagavond al aan de bak in de beker. Het komt in actie op het veld van Dender, de 9e uit de Challenger Pro League. "Of we een kans maken? Dat weet je nooit. Met Deinze hebben we ook Club Brugge eens gewipt", zegt Regi Van Acker, coach van de thuisploeg. "We willen een goeie wedstrijd spelen, maar vrijdag spelen we in de competitie tegen de beloften van Standard. Dat is net iets belangrijker." "Onze start in de Challenger Pro League was moeilijk, want sportief waren we nog niet echt klaar." "We tonen de laatste weken wel dat we het niveau aankunnen. Alles ligt dicht bij elkaar, maar we hebben nog punten nodig." .