LIVE: Standard komt op stoom tegen Dender

Dender voetbalt in het blauw, Standard in het rood.

vooraf, 20 uur 30. aftrap. De thuisploeg trapt de wedstrijd op gang. Dender voetbalt in het blauw, Standard in het rood. .

vooraf, 20 uur 01. Bijzondere match voor Lallemand. Bij Dender staat Michaël Lallemand voorin. De 29-jarige aanvaller komt uit de jeugd van Standard, maar schopte het nooit tot in de eerste ploeg. Hij voetbalde wel voor teams als Eupen, Antwerp en Kortrijk. Dit seizoen scoorde Lallemand 3 keer in de Challenger Pro League, de opvolger van 1B. Vanavond krijgt hij de voorkeur op de grote Turk Tiago Cukur (1,96 meter). Het team van Dender: Gabriël, Smet, Cools, Ragolle, Van Oudenhove, Rowell, Rodes, Houdret, M'Barki, Rajsel, Lallemand .

clock 19:43

vooraf, 19 uur 43. Seizoensdebuut Henkinet. Bij Standard mag Laurent Henkinet zijn eerste match van het seizoen spelen. In de competitie krijgt Arnaud Bodart de voorkeur, in de beker is het weer aan de 30-jarige reservekeeper. Raskin en Zinckernagel staan ook in de ploeg. Zij maakten het vorig weekend te bont in Eupen (2-0), maar mogen wel aan de bak in de Croky Cup. Het basisteam van Standard: Henkinet, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Barrett, Raskin, Balikwisha, Zinckernagel, Dragus, Perica .