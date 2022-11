LIVE: Kan Deinze op eigen veld afrekenen met eersteklasser Eupen?

Fase per fase

Fase per fase

clock 9' eerste helft, minuut 9. Afwachtende beginfase. Deinze eist het merendeel van het balbezit op, maar het is voorlopig wachten op grote kansen. Beide ploegen hebben al prikjes uitgedeeld, maar de verdediging stond telkens goed op te letten. . Afwachtende beginfase Deinze eist het merendeel van het balbezit op, maar het is voorlopig wachten op grote kansen. Beide ploegen hebben al prikjes uitgedeeld, maar de verdediging stond telkens goed op te letten.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Bij Deinze beginnen een aantal spelers voor het eerst dit seizoen in de basis. Trainer Grosjean gaf voor de wedstrijd al aan dat ook de wedstrijd tegen Jong Genk dit weekend van groot belang is voor zijn ploeg. . Bij Deinze beginnen een aantal spelers voor het eerst dit seizoen in de basis. Trainer Grosjean gaf voor de wedstrijd al aan dat ook de wedstrijd tegen Jong Genk dit weekend van groot belang is voor zijn ploeg.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap is gegeven. We zijn begonnen! Kan Deinze zich plaatsen voor de volgende ronde of stuit het op 'bekerploeg' Eupen? . Aftrap is gegeven We zijn begonnen! Kan Deinze zich plaatsen voor de volgende ronde of stuit het op 'bekerploeg' Eupen?



clock 19:25 vooraf, 19 uur 25. Vormpeil. In de competitie liep het voorlopig nog niet geweldig voor beide ploegen, al lijkt het stilaan te beteren. Deinze won zijn laatste twee wedstrijden en klimt zo richting de buik van het klassement in 1B. Eupen staat net boven de degradatiezone in de JPL, maar mocht dit weekend wel vieren na een 2-0 zege tegen Standard. . Vormpeil In de competitie liep het voorlopig nog niet geweldig voor beide ploegen, al lijkt het stilaan te beteren. Deinze won zijn laatste twee wedstrijden en klimt zo richting de buik van het klassement in 1B. Eupen staat net boven de degradatiezone in de JPL, maar mocht dit weekend wel vieren na een 2-0 zege tegen Standard.

clock 19:23 De opstelling van Eupen. vooraf, 19 uur 23. De opstelling van Eupen.

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. KAS Eupen heeft een sterke reputatie in de Beker van België. Het is een ploeg met heel wat kwaliteiten dat zeker klaar zal zijn voor de wedstrijd. Siebe Blondelle (Deinze). KAS Eupen heeft een sterke reputatie in de Beker van België. Het is een ploeg met heel wat kwaliteiten dat zeker klaar zal zijn voor de wedstrijd. Siebe Blondelle (Deinze)

clock 19:16 De opstelling van de thuisploeg met onder meer De Camargo en Blondelle (ex-Eupen). vooraf, 19 uur 16. De opstelling van de thuisploeg met onder meer De Camargo en Blondelle (ex-Eupen).

clock 19:10 vooraf, 19 uur 10. Hoe ging het vorig jaar? Voor Deinze eindigde hun bekercampagne vorig seizoen in de 1/16e finales. Een 3-0 nederlaag tegen Club Brugge was toen het eindstation voor de Oost-Vlamingen. Eupen zal daarentegen nog met met veel goede gevoelens terugkijken naar het bekerseizoen 21-22. De Panda's schopten het tot in de halve finale na zeges tegen onder meer Zulte-Waregem en KV Mechelen. In de halve finale geraakten ze echter niet voorbij Anderlecht (2-2 en 3-1). . Hoe ging het vorig jaar? Voor Deinze eindigde hun bekercampagne vorig seizoen in de 1/16e finales. Een 3-0 nederlaag tegen Club Brugge was toen het eindstation voor de Oost-Vlamingen.

Eupen zal daarentegen nog met met veel goede gevoelens terugkijken naar het bekerseizoen 21-22. De Panda's schopten het tot in de halve finale na zeges tegen onder meer Zulte-Waregem en KV Mechelen. In de halve finale geraakten ze echter niet voorbij Anderlecht (2-2 en 3-1).

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03. Revanche voor Deinze? Eupen en Deinze kennen elkaar nog van in het seizoen 2018-19. Toen bekampten de twee ploegen elkaar in de 1/8e finales van de Croky Cup. Eupen won de partij uiteindelijk met 1-3. In de volgende ronde bleek Oostende echter een maatje te groot. . Revanche voor Deinze? Eupen en Deinze kennen elkaar nog van in het seizoen 2018-19. Toen bekampten de twee ploegen elkaar in de 1/8e finales van de Croky Cup. Eupen won de partij uiteindelijk met 1-3. In de volgende ronde bleek Oostende echter een maatje te groot.