LIVE: Deinze verdubbelt vlak voor rust zijn voorsprong tegen Eupen

clock 20:47 rust, 20 uur 47. Rusten met 2-0. Een matige wedstrijd bloeide vlak voor rust plotseling open toen Deinze kort na elkaar twee keer kon scoren. De Belder en Quintero brachten de thuisploeg op een comfortabele voorsprong tegen een matig Eupen. . Rusten met 2-0 Een matige wedstrijd bloeide vlak voor rust plotseling open toen Deinze kort na elkaar twee keer kon scoren. De Belder en Quintero brachten de thuisploeg op een comfortabele voorsprong tegen een matig Eupen.

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 43' eerste helft, minuut 43. GOAL: 2-0 voor Deinze. Daar is plots de 2-0! Een hoekschop van de thuisploeg wordt knap binnengekopt door Quintero. Een stevige opdoffer voor de bezoekers vlak voor rust. . GOAL: 2-0 voor Deinze Daar is plots de 2-0! Een hoekschop van de thuisploeg wordt knap binnengekopt door Quintero. Een stevige opdoffer voor de bezoekers vlak voor rust.

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 37' eerste helft, minuut 37. GOAL: 1-0 voor Deinze. Daar is de 1-0 voor de thuisploeg! Dylan De Belder brengt Deinze op voorsprong. . GOAL: 1-0 voor Deinze Daar is de 1-0 voor de thuisploeg! Dylan De Belder brengt Deinze op voorsprong.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Een eerste hoekschop voor Eupen levert weinig op. Paeshuyse kon de bal niet beroeren. Het is tekenend voor een povere wedstrijd tot nu toe. . Een eerste hoekschop voor Eupen levert weinig op. Paeshuyse kon de bal niet beroeren. Het is tekenend voor een povere wedstrijd tot nu toe.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Als Eupen komt opzetten, is het vaak vanop de rechterflank. Van Genechten en Christie-Davies vinden elkaar prima. . Als Eupen komt opzetten, is het vaak vanop de rechterflank. Van Genechten en Christie-Davies vinden elkaar prima.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Kansje voor Deinze. De beste poging van de thuisploeg kwam van Liridon Balaj. Het afstandsschot van de vleugelspeler vloog in de handen van doelman Nurudeen. . Kansje voor Deinze De beste poging van de thuisploeg kwam van Liridon Balaj. Het afstandsschot van de vleugelspeler vloog in de handen van doelman Nurudeen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Eupen heeft het initiatief in handen genomen, maar het spel is voorlopig wat te slordig om voor groot gevaar te zorgen. We zijn halfweg in de eerste helft. . Eupen heeft het initiatief in handen genomen, maar het spel is voorlopig wat te slordig om voor groot gevaar te zorgen. We zijn halfweg in de eerste helft.

clock 19' eerste helft, minuut 19.

clock 17' eerste helft, minuut 17. William Dutoit (ex-Oostende) staat dit seizoen voor het eerst onder de lat bij Deinze. Het werd daarnet een eerste keer warm voor zijn doel, maar Eupen kwam niet tot scoren. . William Dutoit (ex-Oostende) staat dit seizoen voor het eerst onder de lat bij Deinze. Het werd daarnet een eerste keer warm voor zijn doel, maar Eupen kwam niet tot scoren.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Afwachtende beginfase. Deinze eist het merendeel van het balbezit op, maar het is voorlopig wachten op grote kansen. Beide ploegen hebben al prikjes uitgedeeld, maar de verdediging stond telkens goed op te letten. . Afwachtende beginfase Deinze eist het merendeel van het balbezit op, maar het is voorlopig wachten op grote kansen. Beide ploegen hebben al prikjes uitgedeeld, maar de verdediging stond telkens goed op te letten.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Bij Deinze beginnen een aantal spelers voor het eerst dit seizoen in de basis. Trainer Grosjean gaf voor de wedstrijd al aan dat ook de wedstrijd tegen Jong Genk dit weekend van groot belang is voor zijn ploeg. . Bij Deinze beginnen een aantal spelers voor het eerst dit seizoen in de basis. Trainer Grosjean gaf voor de wedstrijd al aan dat ook de wedstrijd tegen Jong Genk dit weekend van groot belang is voor zijn ploeg.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap is gegeven. We zijn begonnen! Kan Deinze zich plaatsen voor de volgende ronde of stuit het op 'bekerploeg' Eupen? . Aftrap is gegeven We zijn begonnen! Kan Deinze zich plaatsen voor de volgende ronde of stuit het op 'bekerploeg' Eupen?



clock 19:25 vooraf, 19 uur 25. Vormpeil. In de competitie liep het voorlopig nog niet geweldig voor beide ploegen, al lijkt het stilaan te beteren. Deinze won zijn laatste twee wedstrijden en klimt zo richting de buik van het klassement in 1B. Eupen staat net boven de degradatiezone in de JPL, maar mocht dit weekend wel vieren na een 2-0 zege tegen Standard. . Vormpeil In de competitie liep het voorlopig nog niet geweldig voor beide ploegen, al lijkt het stilaan te beteren. Deinze won zijn laatste twee wedstrijden en klimt zo richting de buik van het klassement in 1B. Eupen staat net boven de degradatiezone in de JPL, maar mocht dit weekend wel vieren na een 2-0 zege tegen Standard.

clock 19:23 De opstelling van Eupen. vooraf, 19 uur 23. De opstelling van Eupen.

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. KAS Eupen heeft een sterke reputatie in de Beker van België. Het is een ploeg met heel wat kwaliteiten dat zeker klaar zal zijn voor de wedstrijd. Siebe Blondelle (Deinze). KAS Eupen heeft een sterke reputatie in de Beker van België. Het is een ploeg met heel wat kwaliteiten dat zeker klaar zal zijn voor de wedstrijd. Siebe Blondelle (Deinze)

clock 19:16 De opstelling van de thuisploeg met onder meer Blondelle (ex-Eupen). vooraf, 19 uur 16. De opstelling van de thuisploeg met onder meer Blondelle (ex-Eupen).