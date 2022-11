LIVE: Cercle maakt blitzstart in 2e helft, Ueda en Denkey zorgen voor dubbele voorsprong tegen Beerschot

clock 60' De zege lijkt binnen voor Cercle. tweede helft, minuut 60. De zege lijkt binnen voor Cercle

clock 59' tweede helft, minuut 59. Ook bij Cercle wordt nog eens gewisseld. Decostere wordt in de strijd gegooid, Somers mag gaan rusten. . Ook bij Cercle wordt nog eens gewisseld. Decostere wordt in de strijd gegooid, Somers mag gaan rusten.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Drie frisse krachten bij Beerschot. Andreas Wieland grijpt in bij Beerschot. Hij haalt Koshi, Verlinden en Baeten naar de kant voor Thorisson, Sebaoui en Quirynen. . Drie frisse krachten bij Beerschot Andreas Wieland grijpt in bij Beerschot. Hij haalt Koshi, Verlinden en Baeten naar de kant voor Thorisson, Sebaoui en Quirynen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Bij Cercle is het tempo met een ruk de hoogte ingegaan. Ik kan me voorstellen dat Muslic een donderspeech gegeven heeft tijdens de rust. Johan De Caluwé op Radio 1. Bij Cercle is het tempo met een ruk de hoogte ingegaan. Ik kan me voorstellen dat Muslic een donderspeech gegeven heeft tijdens de rust. Johan De Caluwé op Radio 1

clock 46' tweede helft, minuut 46. Denkey met zijn tweede van de avond! Cercle stoomt meteen door! Bij Beerschot krijgen ze de bal niet weggewerkt na een hoekschop van Hotic. Na wat geharrewar valt de bal voor de voeten van Denkey en die treft van dichtbij raak. Twee goals in vijf minuten, wat een start van Cercle! . Denkey met zijn tweede van de avond! Cercle stoomt meteen door! Bij Beerschot krijgen ze de bal niet weggewerkt na een hoekschop van Hotic. Na wat geharrewar valt de bal voor de voeten van Denkey en die treft van dichtbij raak. Twee goals in vijf minuten, wat een start van Cercle!





clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 43' tweede helft, minuut 43. Opnieuw blitzstart van Cercle! Onwaarschijnlijk, Cercle treft net als in de eerste helft al vroeg raak. De pas ingevallen Ueda verzilvert meteen zijn eerste baltoetsen met een overhoeks schot. Doelman Lathouwers heeft geen verhaal. . Opnieuw blitzstart van Cercle! Onwaarschijnlijk, Cercle treft net als in de eerste helft al vroeg raak. De pas ingevallen Ueda verzilvert meteen zijn eerste baltoetsen met een overhoeks schot. Doelman Lathouwers heeft geen verhaal.

clock 42' tweede helft, minuut 42. 2e helft. De bal rolt opnieuw in het Jan Breydelstadion. Krijgen we opnieuw een blitzstart te zien van de thuisploeg of heeft Beerschot het goede ritme nu te pakken? Bij Cercle zijn er in geval drie wissels doorgevoerd: Velkovski, Hotic en Ueda zijn in de ploeg gekomen voor Gboho, Kehrer en Deman. . 2e helft De bal rolt opnieuw in het Jan Breydelstadion. Krijgen we opnieuw een blitzstart te zien van de thuisploeg of heeft Beerschot het goede ritme nu te pakken? Bij Cercle zijn er in geval drie wissels doorgevoerd: Velkovski, Hotic en Ueda zijn in de ploeg gekomen voor Gboho, Kehrer en Deman.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+2' Beerschot maakt gelijk vlak voor rust. eerste helft, minuut 47. Beerschot maakt gelijk vlak voor rust

clock 45' eerste helft, minuut 45. Rust. Cercle Brugge en Beerschot gaan rusten met een 1-1-tussenstand. De thuisploeg liet zich na een droomstart met de vroege goal van Denkey in slaap wiegen en kort voor de rust bracht Verlinden de bezoekers weer langszij. . Rust Cercle Brugge en Beerschot gaan rusten met een 1-1-tussenstand. De thuisploeg liet zich na een droomstart met de vroege goal van Denkey in slaap wiegen en kort voor de rust bracht Verlinden de bezoekers weer langszij.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Verlinden maakt gelijk! Thibaud Verlinden brengt kort voor de rust weer langszij. Na een goede actie op rechts knijpt hij naar binnen en plaatst de bal buiten het bereik van Warleson. Alles te herdoen in het Jan Breydelstadion! . Verlinden maakt gelijk! Thibaud Verlinden brengt kort voor de rust weer langszij. Na een goede actie op rechts knijpt hij naar binnen en plaatst de bal buiten het bereik van Warleson. Alles te herdoen in het Jan Breydelstadion!

clock 38' eerste helft, minuut 38. Geel voor Verlinden. Na twee gele kaarten voor Cercle heeft nu ook Beerschot geel te pakken. Verlinden haalt Ravych stevig onderuit en wordt terecht bestraft voor ref Matonga Simonini. . Geel voor Verlinden Na twee gele kaarten voor Cercle heeft nu ook Beerschot geel te pakken. Verlinden haalt Ravych stevig onderuit en wordt terecht bestraft voor ref Matonga Simonini.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Cercle komt nog eens piepen. Eindelijk nog eens wat dreiging voor doel. Gboho legt goed af, maar door een misverstand tussen Francis en Kehrer kan uiteindelijk geen van beiden besluiten. . Cercle komt nog eens piepen Eindelijk nog eens wat dreiging voor doel. Gboho legt goed af, maar door een misverstand tussen Francis en Kehrer kan uiteindelijk geen van beiden besluiten.

clock 31' eerste helft, minuut 31. De start was veelbelovend, maar het tempo ligt nu toch al een hele poos behoorlijk laag in deze bekerwedstrijd. Bij Cercle vinden ze het prima, de vereniging ligt nog steeds op koers voor een plek in de 1/8e finales. Al blijft voorsprong bijzonder krap. . De start was veelbelovend, maar het tempo ligt nu toch al een hele poos behoorlijk laag in deze bekerwedstrijd. Bij Cercle vinden ze het prima, de vereniging ligt nog steeds op koers voor een plek in de 1/8e finales. Al blijft voorsprong bijzonder krap.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Cercle is vroeg op voorsprong gekomen, maar laat zich nu toch een beetje in slaap wiegen. Beerschot probeert op kousenvoeten Warleson te bedreigen. Ze kwamen al een paar keer in de zestien, maar zonder succes. Johan De Caluwé op Radio 1. Cercle is vroeg op voorsprong gekomen, maar laat zich nu toch een beetje in slaap wiegen. Beerschot probeert op kousenvoeten Warleson te bedreigen. Ze kwamen al een paar keer in de zestien, maar zonder succes. Johan De Caluwé op Radio 1

clock 23' eerste helft, minuut 23. Geel voor Popovic. Popovic begaat tot twee keer toe een overtreding op Baeten. De eerste keer ontsnapt hij nog, maar nu krijgt hij toch geel van ref Marco Matonga Simonini. Eerder kreeg ook Francis al geel bij Cercle. . Geel voor Popovic Popovic begaat tot twee keer toe een overtreding op Baeten. De eerste keer ontsnapt hij nog, maar nu krijgt hij toch geel van ref Marco Matonga Simonini. Eerder kreeg ook Francis al geel bij Cercle.

clock 17' Verzorging voor Koshi. Koshi heeft verzorging nodig na een overtreding van Somers. Die excuseert zich meteen en na de behandeling kan Koshi zijn wedstrijd tegen zijn ex-ploeg weer voortzetten. . eerste helft, minuut 17. injury Verzorging voor Koshi Koshi heeft verzorging nodig na een overtreding van Somers. Die excuseert zich meteen en na de behandeling kan Koshi zijn wedstrijd tegen zijn ex-ploeg weer voortzetten.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Beerschot blijft aandringen, op zoek naar de gelijkmaker. Het is voorlopig net niet voor de bezoekers. Vaca is te laat met zijn pass voor de zeer bedrijvige Verlinden, die afgevlagd wordt voor buitenspel. . Beerschot blijft aandringen, op zoek naar de gelijkmaker. Het is voorlopig net niet voor de bezoekers. Vaca is te laat met zijn pass voor de zeer bedrijvige Verlinden, die afgevlagd wordt voor buitenspel.