Etaleert Cercle goede vorm ook in de beker of zorgt Beerschot voor verrassing?

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Beerschot won laatste bekerduel tegen Cercle. De voorbije twee seizoenen troffen beide ploegen elkaar in 1A en dat pakte voor Beerschot niet goed uit. Vorig seizoen boekte het 0 op 6 tegen Cercle, twee seizoenen geleden kon het enkel thuis een puntje sprokkelen. De laatste keer dat Cercle en Beerschot tegenover elkaar stonden in de beker was dan weer wel in het voordeel van de Antwerpse club. Eind september 2018 stootte Beerschot met een 1-2-overwinning door naar de 1/8e finales van de Croky Cup. . Beerschot won laatste bekerduel tegen Cercle De voorbije twee seizoenen troffen beide ploegen elkaar in 1A en dat pakte voor Beerschot niet goed uit. Vorig seizoen boekte het 0 op 6 tegen Cercle, twee seizoenen geleden kon het enkel thuis een puntje sprokkelen.



clock 19:23 vooraf, 19 uur 23. Vorig seizoen samen in de 1/8e finales. Voor Cercle Brugge was het bekeravontuur vorig seizoen van korte duur. In de 1/16e finales werd nog vlot de maat genomen van amateurclub KVK Tienen, maar in de 1/8e finales ging Cercle er na verlengingen uit tegen KV Mechelen. Beerschot reed een identiek parcours. Francs Borains was een hapklare brok in de 1/16e finales, een ronde verder moest Beerschot pas in de verlengingen zijn meerdere erkennen in Standard. . Vorig seizoen samen in de 1/8e finales Voor Cercle Brugge was het bekeravontuur vorig seizoen van korte duur. In de 1/16e finales werd nog vlot de maat genomen van amateurclub KVK Tienen, maar in de 1/8e finales ging Cercle er na verlengingen uit tegen KV Mechelen.



clock 19:06 vooraf, 19 uur 06. Beide ploegen in vorm. Cercle Brugge kende met 6 op 27 een dramatische competitiestart onder Dominik Thalhammer, maar sinds die opzijgeschoven werd voor Miron Muslic gaat het een pak beter met de vereniging. Van de laatste 7 competitiewedstrijden won Cercle er 5 en speelde het 1 keer gelijk, enkel op bezoek bij Union werd verloren. Cercle staat daarmee na 16 speeldagen 10e in 1A. Ook Beerschot mag niet mopperen over de recente resultaten in de Challenger Pro League, al heeft de club wel moeite om een constante in de prestaties te krijgen. Op de vijfde plaats met slechts 4 punten minder dan leider Waasland-Beveren blijft Beerschot wel in de running voor promotie naar 1A. . Beide ploegen in vorm Cercle Brugge kende met 6 op 27 een dramatische competitiestart onder Dominik Thalhammer, maar sinds die opzijgeschoven werd voor Miron Muslic gaat het een pak beter met de vereniging. Van de laatste 7 competitiewedstrijden won Cercle er 5 en speelde het 1 keer gelijk, enkel op bezoek bij Union werd verloren. Cercle staat daarmee na 16 speeldagen 10e in 1A.



