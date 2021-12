Underdog Eupen bezoekt KV Mechelen in de beker: "Geven ons niet op voorhand gewonnen"

Wij zijn de underdog, maar we zullen ons zeker niet op voorhand gewonnen geven. De beker is een mooi doel en we hebben niets te verliezen.

vooraf, 10 uur 32. Wij zijn de underdog, maar we zullen ons zeker niet op voorhand gewonnen geven. De beker is een mooi doel en we hebben niets te verliezen. Eupen-coach Stefan Krämer.

09:57

vooraf, 09 uur 57. KV Mechelen versus Eupen in de Beker. Eupen trekt vanavond naar KV Mechelen in de kwartfinales van de Beker van België. Wie schaart zich bij de laatste vier in de Croky Cup? Volg het straks fase per fase vanaf 20 u op deze pagina. .