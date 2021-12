LIVE: KV Mechelen of Eupen, wie stoot door naar de halve finales van de Beker?

19:53 vooraf, 19 uur 53. KV Mechelen zal zich toch wel in de handen gewreven hebben bij de loting. Een thuismatch tegen Eupen is niet de lastigste opgave. Geert Heremans op Radio 1. KV Mechelen zal zich toch wel in de handen gewreven hebben bij de loting. Een thuismatch tegen Eupen is niet de lastigste opgave Geert Heremans op Radio 1

Eupen ging dit seizoen als eens in de competitie op bezoek bij KV Mechelen. Dat werd een fijne uitstap voor Eupen, want Peeters, Agbadou en Embalo zorgden voor een 1-3-overwinning. Voor Eupen was het de eerste driepunter tegen de Mechelaars in bijna 4 jaar, nadat het in 5 onderlinge duels slechts 2 puntjes had gesprokkeld.

Uitgeschakeld door finalisten. KV Mechelen en Eupen bereikten ook vorig seizoen de kwartfinales. Voor KV Mechelen bleek dat het eindstation, het ging met 4-1 onderuit bij de latere bekerwinnaar Racing Genk. Eupen wist door een 1-0-zege tegen AA Gent wel door te stoten naar de halve finales, maar botste daarin op Standard.

Parcours naar de kwartfinales. KV Mechelen zorgde in de 1/16e finales voor een verrassing door revelatie Union uit het bekertoernooi te kegelen. In de 1/8e finales had het flink wat moeite met Cercle Brugge. Het vocht terug na een 0-1-achterstand en in de tweede verlenging knalde Storm KVM naar de kwartfinales. Eupen werkte zich in de 1/16e finales voorbij Dender, maar beleefde op zijn beurt een moeilijke 1/8e finale tegen Zulte Waregem. Gano bracht Essevee op een 0-2-voorsprong, maar Prevljak zorgde met een hattrick alsnog voor de ommekeer. Hij dwong verlengingen af en scoorde daarin ook nog eens de winning goal.



3 wissels bij Eupen. Ook bij Eupen krijgen we een wissel in doel, Nurudeen neemt daar de plaats in van Himmelmann. Amat en Déom verdwijnen uit de basis, Poulain en Magnée zijn hun vervangers. De Eupense lappenmand puilt nog altijd uit met onder meer Nuhu, Cools, Kayembe en Embalo.

5 wissels bij KV Mechelen. Bij KV Mechelen mag Thoelen het in doel weer overnemen van Coucke. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem verdwijnen naast de geblesseerde Walsh ook Shved, Bijker en Van Hecke uit de basis. Hairemans, Swers, Souza en Bateau zijn hun vervangers.

In elkaars buurt. In het klassement is het verschil tussen KV Mechelen en Eupen niet zo groot. KVM is na 20 speeldagen 8e met 30 punten, Eupen staat 2 plaatsen lager met 25 punten. Beide ploegen maken een moeilijke periode door. Sinds de thuiszege tegen Club Brugge kon KV Mechelen in 6 wedstrijden slechts 2 keer winnen, in de beker tegen Cercle en in de competitie tegen Gent. Ook Eupen wist de voorbije weken naast de bekerzege tegen Zulte Waregem enkel nog een competitiezege tegen Beerschot te boeken.



Slechte generale. Zowel KV Mechelen als Eupen had afgelopen weekend geen goede generale repetitie voor dit bekerduel. KV Mechelen leek bij Zulte Waregem nochtans op weg naar de overwinning, maar ging na 2 tegengoals in de extra tijd alsnog onderuit. Eupen incasseerde op eigen veld dan weer een stevige 0-4-nederlaag tegen Charleroi.

Wij zijn de underdog, maar we zullen ons zeker niet op voorhand gewonnen geven. De beker is een mooi doel en we hebben niets te verliezen. Eupen-coach Stefan Krämer.

KV Mechelen versus Eupen in de Beker. Eupen trekt vanavond naar KV Mechelen in de kwartfinales van de Beker van België. Wie schaart zich bij de laatste vier in de Croky Cup? Volg het straks fase per fase vanaf 20 u op deze pagina.

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Iebe Swers, Thibaut Peyre, Sheldon Bateau, Alec Van Hoorenbeeck, Geoffry Hairemans, Samuel Oum Gouet, Kerim Mrabti, Vinicius, Nikola Storm, Igor De Camargo

Opstelling KAS Eupen. Abdul Manaf Nurudeen, Andreas Beck, Emmanuel Agbadou, Benoît Poulain, Jonathan Heris, Gary Magnée, Stef Peeters, Boris Lambert, Silas Gnaka, Smail Prevljak, Julien Ngoy