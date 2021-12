Kijk naar bekerclash tussen AA Gent en Standard op livestream en Ketnet/Canvas

In de kwartfinales van de Beker van België wordt vanavond onder meer het duel tussen AA Gent en Standard geserveerd. De topaffiche is straks live te volgen op alle Sporza-kanalen, de aftrap is om 20.30 u. De livestream vindt u hier, de tv-uitzending begint om 20.15 u. op Ketnet, vanaf 21 u. doen we voort op Canvas.