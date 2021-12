AA Gent verkoopt Standard nieuwe dreun in potig bekerduel met fraaie goals

In bekermatchen liggen de grenzen van het toelaatbare altijd nét iets hoger.

Het is de enige verklaring dat het pas tot de 95e minuut duurde vooraleer er in AA Gent - Standard een rode kaart viel. Op bepaalde momenten leek de Ghelamco Arena wel het toneel van een veldslag.

Dussenne zette de toon met een stevige fout op Odjidja - die moest meteen geblesseerd naar de kant. Vervolgens ontsnapte Nkounkou aan rood na een venijnige tik op de achillespees van Samoise. Ook Amallah en Raskin - zelfs met geel op zak - zochten de grenzen van het toelaatbare op. Bij AA Gent pakte Hjulsager dan weer uit met een stevige tackle.

Het was vooral een wedstrijd voor strijders, slechts bij momenten eentje voor stilisten.

De eerste klasseflits was wel meteen raak. Na 8 minuten had Kums de thuisploeg na een vlotte aanval al op voorsprong gezet met een harde vlam (1-0). De respons van Standard, buiten die vele fouten, was in de eerste helft onbestaand.