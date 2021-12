Clement stuurt zijn sterkste 11 de wei in tegen Oud-Heverlee Leuven

Marc Brys moet een nieuwe aanpak uit zijn mouw schudden tegen Club Brugge na de 1-4-nederlaag. Tegen Standard (2-1-winst) toonde zijn ploeg alvast "veel combativiteit". "De ruggen werden gerecht", zegt hij. ¿We staan voor een geweldige uitdaging, een kwartfinale tegen de landskampioen en de ploeg die heel Europa heeft wakker geschud tijdens de eerste Champions League-wedstrijden dit seizoen. Uiteraard willen we graag verder bekeren. We weten ook wel dat het heel moeilijk zal zijn, maar dat maakt de uitdaging alleen maar mooier.¿

vooraf, 09 uur 40. Brys: "Geweldige uitdaging". Marc Brys moet een nieuwe aanpak uit zijn mouw schudden tegen Club Brugge na de 1-4-nederlaag. Tegen Standard (2-1-winst) toonde zijn ploeg alvast "veel combativiteit". "De ruggen werden gerecht", zegt hij. ¿We staan voor een geweldige uitdaging, een kwartfinale tegen de landskampioen en de ploeg die heel Europa heeft wakker geschud tijdens de eerste Champions League-wedstrijden dit seizoen. Uiteraard willen we graag verder bekeren. We weten ook wel dat het heel moeilijk zal zijn, maar dat maakt de uitdaging alleen maar mooier.¿ .

vooraf, 09 uur 38. Gemakkelijke wedstrijden zijn er niet in België, dat is bij iedereen al gebleken de voorbije maanden. Maar het is duidelijk: wij willen naar de halve finale. Philippe Clement.

vooraf, 09 uur 37. Déjà-vu. Met een 1-4-zege in Leuven tankte Club Brugge vorige week al een stevige portie vertrouwen voor de kwartfinale in de Beker. Krijgen we een heruitgave van dat scenario of kan OHL verrassen? .