Ook in bekerduel tegen KVK houdt Kompany vast aan zelfde basiself

18:07 Refaelov staat ook vanavond weer in de basis bij Anderlecht. vooraf, 18 uur 07. Refaelov staat ook vanavond weer in de basis bij Anderlecht

18:03 vooraf, 18 uur 03. Kortrijk in Anderlecht: 5 op 9. Een maand geleden ontving Anderlecht Kortrijk ook al in de competitie. Toen kwam paars-wit niet verder dan een 1-1-gelijkspel en moest het bovendien het laatste halfuur met een man minder spelen na de uitsluiting van Raman. Voor Anderlecht was het al de derde keer op een rij dat het thuis niet kon winnen van Kortrijk. Vorig seizoen ging het zelfs met 0-2 de boot in en het seizoen voordien bleef het steken op een 0-0-gelijkspel. . Kortrijk in Anderlecht: 5 op 9 Een maand geleden ontving Anderlecht Kortrijk ook al in de competitie. Toen kwam paars-wit niet verder dan een 1-1-gelijkspel en moest het bovendien het laatste halfuur met een man minder spelen na de uitsluiting van Raman.



17:57 vooraf, 17 uur 57. Vertrouwen bij Kortrijk. Kortrijk zakt met vertrouwen af naar Anderlecht. Het boekte afgelopen vrijdag op bezoek bij Seraing zijn 3e overwinning op een rij. Paars-wit kon na een 12 op 12 zijn zegereeks dan weer niet voortzetten. In de topper tegen Club Brugge moest het vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. . Vertrouwen bij Kortrijk Kortrijk zakt met vertrouwen af naar Anderlecht. Het boekte afgelopen vrijdag op bezoek bij Seraing zijn 3e overwinning op een rij. Paars-wit kon na een 12 op 12 zijn zegereeks dan weer niet voortzetten. In de topper tegen Club Brugge moest het vrede nemen met een 2-2-gelijkspel.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Ongewijzigd Anderlecht, KVK zonder Radovanovic. Vincent Kompany sleutelt niet aan zijn basisploeg. De elf die afgelopen zondag aan de aftrap stonden in het Jan Breydelstadion beginnen ook vanavond aan de wedstrijd. Bij Kortrijk mag Delle in doel opnieuw de plaats innemen van Ilic. Voorts verdwijnt de geblesseerde Radovanovic uit de ploeg, hij wordt vervangen door Rougeaux. Mbayo krijgt dan weer de voorkeur op Moreno. . Ongewijzigd Anderlecht, KVK zonder Radovanovic Vincent Kompany sleutelt niet aan zijn basisploeg. De elf die afgelopen zondag aan de aftrap stonden in het Jan Breydelstadion beginnen ook vanavond aan de wedstrijd.



12:59 vooraf, 12 uur 59. Doku en Saelemaekers geven aftrap. Hoog bezoek in het Lotto Park vanavond, want twee ex-spelers geven de aftrap van het bekerduel. Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers zullen samen op de middenstip staan. . Doku en Saelemaekers geven aftrap Hoog bezoek in het Lotto Park vanavond, want twee ex-spelers geven de aftrap van het bekerduel. Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers zullen samen op de middenstip staan.

09:18 vooraf, 09 uur 18. Ik zag Anderlecht op Club Brugge. Ik zag er twee sterke teams. Anderlecht toont de jongste matchen dat ze veel kwaliteiten hebben. Maar voor ons maakt dat geen verschil: wij zullen ons in alle compartimenten moeten overtreffen. Karim Belhocine, coach Kortrijk. Ik zag Anderlecht op Club Brugge. Ik zag er twee sterke teams. Anderlecht toont de jongste matchen dat ze veel kwaliteiten hebben. Maar voor ons maakt dat geen verschil: wij zullen ons in alle compartimenten moeten overtreffen. Karim Belhocine, coach Kortrijk

09:17 vooraf, 09 uur 17. Kompany: "Ik wil altijd alles winnen". "Het duel met Kortrijk wordt apart, want de beker is een belangrijke competitie voor de club", zei Vincent Kompany in zijn voorbeschouwing. "Maar ik wil eigenlijk geen onderscheid maken tussen competities: we moeten elke minuut vechten en elke wedstrijd zien als een finale." "Ik heb de wedstrijd niet anders voorbereid dan de topper tegen Club Brugge. Je hebt alleen wat minder vat op een bekercompetitie: veel hangt af van de vorm van de dag, maar ik wil altijd alles winnen." . Kompany: "Ik wil altijd alles winnen" "Het duel met Kortrijk wordt apart, want de beker is een belangrijke competitie voor de club", zei Vincent Kompany in zijn voorbeschouwing. "Maar ik wil eigenlijk geen onderscheid maken tussen competities: we moeten elke minuut vechten en elke wedstrijd zien als een finale."



09:06 vooraf, 09 uur 06. Nog publiek welkom. Anderlecht neemt het in de kwartfinale in de Beker van België op tegen KV Kortrijk. Voorlopig tot eind januari de laatste wedstrijd waar nog publiek welkom is in het Lotto Park. Zorgen ze in Brussel voor een echte "cupsfeer"? . Nog publiek welkom Anderlecht neemt het in de kwartfinale in de Beker van België op tegen KV Kortrijk. Voorlopig tot eind januari de laatste wedstrijd waar nog publiek welkom is in het Lotto Park. Zorgen ze in Brussel voor een echte "cupsfeer"?

Vooraf

Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Josh Cullen, Sergio Gómez, Wesley Hoedt, Christian Kouamé, Lisandro Magallán, Michael Murillo, Kristoffer Olsson, Lior Refaelov, Yari Verschaeren, Joshua Zirkzee

Opstelling KV Kortrijk. Joris Delle, Gilles Dewaele, Trent Sainsbury, Lucas Rougeaux, Dylan Mbayo, Ante Palaversa, Faïz Selemani, Abdelkahar Kadri, Mohamed Badamosi, Kevin Vandendriessche, Kristof D'Haene