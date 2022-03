LIVE: Droomstart voor Gent, Odjidja veegt achterstand uit heenwedstrijd meteen weg

15' eerste helft, minuut 15. Geen penalty. De Club-supporters wil een penalty voor mogelijk hands van Castro-Montes op een voorzet van Skov Olsen. Veel leek er evenwel niet aan de hand, scheidsrechter Lambrechts en de VAR grijpen niet in. . Geen penalty De Club-supporters wil een penalty voor mogelijk hands van Castro-Montes op een voorzet van Skov Olsen. Veel leek er evenwel niet aan de hand, scheidsrechter Lambrechts en de VAR grijpen niet in.

14' eerste helft, minuut 14. Tissoudali neemt opnieuw zijn positie in. Afwachten of hij weer op volle kracht kan presteren.

12' Blessurezorgen bij Tissoudali. De problemen zijn nog niet van de baan bij Tissoudali. Hij moet naar de kant voor verzorging. Speelt Gent al vroeg in de wedstrijd een sterkhouder kwijt? eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Net niet voor Skov Olsen. Heerlijke pass van Vanaken waarmee hij Skov Olsen lanceert in de zestien. Die kan net net goed genoeg bij de bal om Roef te bedreigen.

9' eerste helft, minuut 9. Tissoudali blijft liggen na een ongelukkig contact met Mechele. Het Gentse goudhaantje tast naar zijn knie. De wedstrijd ligt even stil.

7' eerste helft, minuut 7. Hoog tempo. Club moet meteen aan de bak, het tempo ligt hoog. Lang dwingt een hoekschop af, maar die komt Gent zonder kleerscheuren door. Pittig begin van de wedstrijd.

3' eerste helft, minuut 3. Droomstart voor Gent! Meteen een ijskoude douche voor Club Brugge, want na nog geen 2 minuten staat Gent al op voorsprong. Na een vrije trap van Kums kopt Vanaken de bal weg en Odjidja haalt in één tijd verschroeiend uit. Mignolet is kansloos op het licht afgeweken schot.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Vadis Odjidja Ofoe van KAA Gent. 0, 1. goal Club Brugge KAA Gent 16' 0 1

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Erik Lambrechts fluit de terugwedstrijd op gang. Kan Gent de 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd nog ongedaan maken of stoot Club door naar de finale?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. 20e finale voor Club of 6e voor Gent? Club Brugge kan voor de 20e keer doorstoten naar de finale. De laatste 2 keer liep dat met een sisser af voor de Brugse fans, want in 2016 bleek Standard te sterk en 2 jaar geleden ging Antwerp met de beker lopen. De laatste bekerwinst voor Club dateert van 2015, Refaelov zorgde toen voor de late winning goal tegen aartsrivaal Anderlecht. Gent stond al 5 keer in de bekerfinale en trok 3 keer aan het langste eind. Voor de laatste Gentse bekerwinst moeten we wel al terug naar 2010. In 2019 stond Gent voor het laatst in de finale, maar toen ging het onderuit tegen KV Mechelen.



Gent stond al 5 keer in de bekerfinale en trok 3 keer aan het langste eind. Voor de laatste Gentse bekerwinst moeten we wel al terug naar 2010. In 2019 stond Gent voor het laatst in de finale, maar toen ging het onderuit tegen KV Mechelen.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Gent moet aan de bak. De regel van de uitdoelpunten telt dit seizoen niet meer en dus moet Gent na de 0-1-nederlaag in de heenwedstrijd in elk geval met 2 goals verschil winnen om door te stoten naar de finale. Als Gent na de reguliere speeltijd met 1 doelpunt verschil leidt, dan moeten verlengingen en indien nodig penalty's de beslissing brengen.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Wie zet zegereeks voort? Beide ploegen komen met vertrouwen aan de aftrap. Gent boekte de voorbije weken 4 zeges op een rij en is zo genaderd tot op 3 punten van de Champions' Play-offs. Ook Club is met 3 opeenvolgende overwinningen op dreef, bovendien maakte het afgelopen zondag in de topper tegen Antwerp ook indruk met zijn spel.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Klopt Gent Club een 3e keer dit seizoen? Gent haalde al een beetje zijn gram na de nederlaag in de heenwedstrijd. Vier dagen later pakte het in de competitie immers de volle buit tegen Club Brugge. In het eigen Jan Breydelstadion verloor Club met 1-2, bovendien kregen zowel Lang als Balanta in een verhitte slotfase nog rood. Voor Club was het de tweede competitienederlaag tegen Gent dit seizoen, na de 6-1-blamage eind augustus in de Ghelamco Arena.



Voor Club was het de tweede competitienederlaag tegen Gent dit seizoen, na de 6-1-blamage eind augustus in de Ghelamco Arena.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Zure nederlaag voor Gent. Als Gent straks nipt naast een finaleticket grijpt, dan zullen ze bij de Oost-Vlaamse club wellicht met pijn terugdenken aan de vele missers in de heenwedstrijd. Gent kwam toen in de eerste 10 minuten na de rust tot 3 keer toe dicht bij de 1-0. De Sart miste een penalty, Tissoudali trof de lat, waarna Lemajic in de rebound een reuzenkans verknoeide én De Sart mikte ook nog eens een volley op de paal. Tot overmaat van ramp voor Gent trof De Ketelaere meteen daarna wél raak aan de overkant. De perfecte hold-up voor Club.



De Sart miste een penalty, Tissoudali trof de lat, waarna Lemajic in de rebound een reuzenkans verknoeide én De Sart mikte ook nog eens een volley op de paal. Tot overmaat van ramp voor Gent trof De Ketelaere meteen daarna wél raak aan de overkant. De perfecte hold-up voor Club.

19:53 vooraf, 19 uur 53. 4 wissels bij Gent. Waar Alfred Schreuder vasthoudt aan zijn basiself, voert Hein Vanhaezebrouck wél wijzigingen door. Vier stuks zelfs. Owusu, Hanche-Olsen, Godeau en Nurio stonden afgelopen zondag nog aan de aftrap tegen Standard, maar zijn vanavond hun basisplaats kwijt aan Okumu, Torunarigha, Samoise en De Sart.