Club Brugge kan weer rekenen op De Ketelaere voor bekerclash tegen AA Gent

17:39 vooraf, 17 uur 39. De Ketelaere is er weer bij. Club Brugge kan voor de terugwedstrijd tegen AA Gent opnieuw rekenen op Charles De Ketelaere. De aanvaller was er afgelopen weekend tegen Antwerp niet bij door een schouderblessure en testte ook licht positief op het coronavirus, maar de daaropvolgende quarantaine is inmiddels achter de rug. De Ketelaere was in de heenmatch nog de auteur van het enige doelpunt in de Ghelamco Arena. Verdediger Jack Hendry kreeg toen rood en is geschorst voor de return. . De Ketelaere is er weer bij Club Brugge kan voor de terugwedstrijd tegen AA Gent opnieuw rekenen op Charles De Ketelaere. De aanvaller was er afgelopen weekend tegen Antwerp niet bij door een schouderblessure en testte ook licht positief op het coronavirus, maar de daaropvolgende quarantaine is inmiddels achter de rug.



Ik vind het zo raar dat sommige analisten eerst het geheel afbreken, maar nu klaarstaan met tal van lofwoorden en halleluja schreeuwen over Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck.

12:05 vooraf, 12 uur 05. Club Brugge maakte dit weekend indruk tegen Antwerp en kreeg van overal lof. "Ik vind het zo raar dat sommige analisten eerst het geheel afbreken, maar nu klaarstaan met tal van lof en halleluja schreeuwen", zei Vanhaezebrouck. "Ja, Club Brugge heeft progressie gemaakt. Dat is toch ergens logisch?" "Maar wij hebben Club in eigen huis al meermaals geklopt in het verleden. Dus waarom zou dat morgen niet kunnen? Dat het niet simpel zal worden is een ander gegeven."

11:58 vooraf, 11 uur 58. "Het wordt niet simpel in Jan Breydel". Afgelopen weekend won Gent op bezoek bij Standard. Op Sclessin waren er geen supporters, dat zal morgen wel net iets anders zijn in het kolkende Jan Breydelstadion. "Wij geloven dat we alsnog kunnen doorstoten naar de finale", zei trainer Hein Vanhaezebrouck. "We hadden in een betere uitgangspositie moeten staan maar wij trekken nu met de kleinste achterstand naar Brugge. Het zal daar niet simpel zijn. Het publiek zal er wel achter staan en wij moeten twee keer scoren zonder een tegendoelpunt te slikken om ons te verzekeren van de kwalificatie." "Of het kan zijn dat we "all the way" gaan en het pleit beslecht zal worden na strafschoppen. Wij gaan in het Jan Breydelstadion zonder angst starten en uitgaan van ons eigen kunnen."

11:55 vooraf, 11 uur 55. Kan Gent nog wat rechtzetten? AA Gent staat voor een moeilijke opdracht in de terugmatch van de halve finales in de Croky Cup. Het moet een 0-1-nederlaag uit de heenmatch goedmaken op het veld van landskampioen Club Brugge. Lukt dat of stoot blauw-zwart door naar de finale? De aftrap is morgen om kwart voor negen. Alle actie is live te volgen op deze pagina en op Radio 1.

