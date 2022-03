LIVESTREAM: Magallan brengt Anderlecht weer stapje dichter bij bekerfinale

42' eerste helft, minuut 42.

39' eerste helft, minuut 39. Eupen kan niet counteren, dat is toch een probleem voor de Oostkantonners. Peter Vandenbempt. Eupen kan niet counteren, dat is toch een probleem voor de Oostkantonners Peter Vandenbempt

34' eerste helft, minuut 34. Vizier niet op scherp bij Kouamé. Anderlecht legt nog eens een goede combinatie op de mat. Murillo brengt de bal uiteindelijk laag voor doel, maar daar kan Kouamé zijn poging niet kadreren. Bij paars-wit claimen ze hands van Alloh, maar Laforge gaat er niet op in. . Vizier niet op scherp bij Kouamé Anderlecht legt nog eens een goede combinatie op de mat. Murillo brengt de bal uiteindelijk laag voor doel, maar daar kan Kouamé zijn poging niet kadreren. Bij paars-wit claimen ze hands van Alloh, maar Laforge gaat er niet op in.

32' Gele kaart voor Smail Prevljak van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 32 Smail Prevljak KAS Eupen

30' eerste helft, minuut 30. Geel voor Prevljak. Prevljak maakt zich breed en duwt zijn hand in het gezicht van Gomez. Het komt de doelpuntenmaker op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. Enkel Peeters mist een eventuele finale bij een gele kaart vanavond. . Geel voor Prevljak Prevljak maakt zich breed en duwt zijn hand in het gezicht van Gomez. Het komt de doelpuntenmaker op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. Enkel Peeters mist een eventuele finale bij een gele kaart vanavond.

27' eerste helft, minuut 27. Magallan kopt paars-wit weer op voorsprong! Niet te geloven, Eupen laat zich opnieuw ringeloren op een hoekschop. Dit keer krijgt Magallan te veel ruimte. Nurudeen grabbelt nog naar de bal, maar kan een tweede tegengoal niet meer voorkomen. Paars-wit leidt opnieuw de dans. . Magallan kopt paars-wit weer op voorsprong! Niet te geloven, Eupen laat zich opnieuw ringeloren op een hoekschop. Dit keer krijgt Magallan te veel ruimte. Nurudeen grabbelt nog naar de bal, maar kan een tweede tegengoal niet meer voorkomen. Paars-wit leidt opnieuw de dans.

26' eerste helft, minuut 26. Knappe één-twee tussen Refaelov en Zirkzee. De Israëliër haalt uit, maar zijn schot wordt door Agbadou in hoekschop gekeerd. Levert die weer iets op voor Anderlecht? . Knappe één-twee tussen Refaelov en Zirkzee. De Israëliër haalt uit, maar zijn schot wordt door Agbadou in hoekschop gekeerd. Levert die weer iets op voor Anderlecht?

21' eerste helft, minuut 21. Eénrichtingsverkeer. Anderlecht blijft de lijnen uitzetten, maar in de zone van de waarheid loopt het steevast spaak. Paars-wit heeft halfweg de eerste helft ruim 68 procent balbezit. Hoelang kan Eupen standhouden onder deze druk? . Eénrichtingsverkeer Anderlecht blijft de lijnen uitzetten, maar in de zone van de waarheid loopt het steevast spaak. Paars-wit heeft halfweg de eerste helft ruim 68 procent balbezit. Hoelang kan Eupen standhouden onder deze druk?

18' eerste helft, minuut 18. Het is zoeken voor Anderlecht. Eupen houdt het achteraan goed gesloten. Aanvallend stellen de bezoekers weinig voor. De enige voldragen aanval leverde met een flinke dosis meeval meteen een goal op. . Het is zoeken voor Anderlecht. Eupen houdt het achteraan goed gesloten. Aanvallend stellen de bezoekers weinig voor. De enige voldragen aanval leverde met een flinke dosis meeval meteen een goal op.

14' eerste helft, minuut 14. Ashimeru gaat iets te fel door op Jeggo. Laforge houdt het bij een waarschuwing, maar dit moet de Anderlecht-speler geen tweede keer proberen. . Ashimeru gaat iets te fel door op Jeggo. Laforge houdt het bij een waarschuwing, maar dit moet de Anderlecht-speler geen tweede keer proberen.

9' eerste helft, minuut 9. Prevljak hangt de bordjes gelijk! Alles te herdoen in het Lotto Park. Eupen komt met het nodige geluk weer langszij. Ngoy kopt een voorzet van Beck door tot bij Prevljak. Die haalt meteen uit en ziet zijn schot via Magallan in doel verdwijnen. Van Crombrugge is kansloos. . Prevljak hangt de bordjes gelijk! Alles te herdoen in het Lotto Park. Eupen komt met het nodige geluk weer langszij. Ngoy kopt een voorzet van Beck door tot bij Prevljak. Die haalt meteen uit en ziet zijn schot via Magallan in doel verdwijnen. Van Crombrugge is kansloos.

8' eerste helft, minuut 8. Het is verdedigen geblazen voor Eupen in de openingsminuten. De bezoekers komen niet in de buurt van Van Crombrugge. . Het is verdedigen geblazen voor Eupen in de openingsminuten. De bezoekers komen niet in de buurt van Van Crombrugge.

5' eerste helft, minuut 5. De druk is er meteen toch een beetje af voor Anderlecht. Maar dat was een maand geleden ook zo in Eupen. Peter Vandenbempt. De druk is er meteen toch een beetje af voor Anderlecht. Maar dat was een maand geleden ook zo in Eupen. Peter Vandenbempt

4' eerste helft, minuut 4. Murillo kopt meteen raak! Net als Gent gisteren beleeft Anderlecht een droomstart! Murillo kopt meteen raak op een hoekschop van Refaelov. De Panamees krijgt wel erg veel ruimte en profiteert optimaal. Dramatisch begin voor Eupen. . Murillo kopt meteen raak! Net als Gent gisteren beleeft Anderlecht een droomstart! Murillo kopt meteen raak op een hoekschop van Refaelov. De Panamees krijgt wel erg veel ruimte en profiteert optimaal. Dramatisch begin voor Eupen.

1' eerste helft, minuut 1. De rook van het Bengaalse vuur hangt nog over het veld. Krijgen we een paars-witte blitzstart? . De rook van het Bengaalse vuur hangt nog over het veld. Krijgen we een paars-witte blitzstart?

20:47 eerste helft, 20 uur 47. Aftrap. Scheidsrechter Nicolas Laforge fluit het duel tussen Anderlecht en Eupen op gang. Wie vergezelt AA Gent in de bekerfinale? . Aftrap Scheidsrechter Nicolas Laforge fluit het duel tussen Anderlecht en Eupen op gang. Wie vergezelt AA Gent in de bekerfinale?

20:41 vooraf, 20 uur 41. We moeten winnen, maar dat moeten we altijd doen. Ik denk niet aan een scenario waarin we uitgeschakeld worden. We kunnen een mooie stap zetten en moeten niet te veel meegaan met de emoties en het belang van deze wedstrijd. Vincent Kompany. We moeten winnen, maar dat moeten we altijd doen. Ik denk niet aan een scenario waarin we uitgeschakeld worden. We kunnen een mooie stap zetten en moeten niet te veel meegaan met de emoties en het belang van deze wedstrijd Vincent Kompany

20:35 vooraf, 20 uur 35. 3 duels, 2 gelijke spelen. Eupen en Anderlecht troffen elkaar een maand geleden twee keer op enkele dagen tijd. Na het 2-2-gelijkspel in de bekerwedstrijd in Eupen trok Anderlecht in de competitie wél aan het langste eind. Overtuigend zelfs, in het Lotto Park boekte paars-wit een vlotte 4-1-overwinning. Voor Anderlecht pas de eerste overwinning tegen Eupen in 3 onderlinge duels dit seizoen. Op de tweede speeldag bleef het immers ook al op een gelijkspel steken tegen de club uit Oost-België. . 3 duels, 2 gelijke spelen Eupen en Anderlecht troffen elkaar een maand geleden twee keer op enkele dagen tijd. Na het 2-2-gelijkspel in de bekerwedstrijd in Eupen trok Anderlecht in de competitie wél aan het langste eind. Overtuigend zelfs, in het Lotto Park boekte paars-wit een vlotte 4-1-overwinning. Voor Anderlecht pas de eerste overwinning tegen Eupen in 3 onderlinge duels dit seizoen. Op de tweede speeldag bleef het immers ook al op een gelijkspel steken tegen de club uit Oost-België.

20:34 De Anderlecht-supporters zijn er klaar voor. vooraf, 20 uur 34. De Anderlecht-supporters zijn er klaar voor

20:20 vooraf, 20 uur 20. Eupen won nog nooit in Anderlecht. Om door te stoten naar de finale moet Eupen net als Anderlecht winnen. Geen evidente klus, want de laatste zege van Eupen dateert al van eind december. Toen versloeg het KV Mechelen in de kwartfinale van de beker. Ook de laatste competitiezege dateert van eind vorig jaar, sindsdien boekte Eupen een magere 3 op 33. Bovendien slaagde Eupen er nog nooit in om te winnen op het veld van Anderlecht. Wordt het de avond van de primeurs voor Eupen? . Eupen won nog nooit in Anderlecht Om door te stoten naar de finale moet Eupen net als Anderlecht winnen. Geen evidente klus, want de laatste zege van Eupen dateert al van eind december. Toen versloeg het KV Mechelen in de kwartfinale van de beker. Ook de laatste competitiezege dateert van eind vorig jaar, sindsdien boekte Eupen een magere 3 op 33. Bovendien slaagde Eupen er nog nooit in om te winnen op het veld van Anderlecht. Wordt het de avond van de primeurs voor Eupen?

20:10 vooraf, 20 uur 10. Anderlecht smacht naar finale. Anderlecht werd vorig seizoen net als Eupen uitgeschakeld in de halve finales. Op eigen veld ging het onderuit tegen Racing Genk, dat uiteindelijk de beker won. Voor paars-wit is het al van 2015 geleden dat het nog eens in de finale stond. Een nare herinnering voor de recordkampioen, want aartsrivaal Club Brugge pakte toen de beker dankzij een winning goal in de extra tijd van niemand minder dan Lior Refaelov. De laatste bekerwinst van Anderlecht dateert al van 2008. Opvallend, toen versloeg het in de finale AA Gent, uitgerekend de ploeg die het 14 jaar later opnieuw kan treffen in de eindstrijd. Bij Anderlecht is de druk groot, want de club snakt naar een prijs. Sinds de landstitel in 2017 is de paars-witte prijzenkast niet meer aangevuld. . Anderlecht smacht naar finale Anderlecht werd vorig seizoen net als Eupen uitgeschakeld in de halve finales. Op eigen veld ging het onderuit tegen Racing Genk, dat uiteindelijk de beker won. Voor paars-wit is het al van 2015 geleden dat het nog eens in de finale stond. Een nare herinnering voor de recordkampioen, want aartsrivaal Club Brugge pakte toen de beker dankzij een winning goal in de extra tijd van niemand minder dan Lior Refaelov.



20:09 Michel Verschueren zal straks de aftrap geven in het Lotto Park. vooraf, 20 uur 09. Michel Verschueren zal straks de aftrap geven in het Lotto Park

20:05 vooraf, 20 uur 05. Primeur voor Eupen? Eupen kan vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst in de clubgeschiedenis de bekerfinale te bereiken. Ook vorig seizoen stond het in de halve finales van de Croky Cup, maar toen bleek Standard te sterk. In tegenstelling tot dit jaar werd er toen wel slechts één duel afgewerkt, een goal van Amallah in Eupen volstond om Standard naar de finale te loodsen. . Primeur voor Eupen? Eupen kan vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst in de clubgeschiedenis de bekerfinale te bereiken. Ook vorig seizoen stond het in de halve finales van de Croky Cup, maar toen bleek Standard te sterk. In tegenstelling tot dit jaar werd er toen wel slechts één duel afgewerkt, een goal van Amallah in Eupen volstond om Standard naar de finale te loodsen.

19:59 vooraf, 19 uur 59. Ngoy krijgt de voorkeur op Nuhu. Bij Eupen sleutelt Michael Valkanis nauwelijks aan de ploeg die afgelopen zaterdag aan de aftrap stond tegen Union. Vooraan moet Nuhu wel plaats ruimen voor Ngoy. Ook Peeters staat dus gewoon opnieuw in de basis. Hij liep tegen Union nochtans een neusbreuk op en werd afgelopen dinsdag nog geopereerd. . Ngoy krijgt de voorkeur op Nuhu Bij Eupen sleutelt Michael Valkanis nauwelijks aan de ploeg die afgelopen zaterdag aan de aftrap stond tegen Union. Vooraan moet Nuhu wel plaats ruimen voor Ngoy. Ook Peeters staat dus gewoon opnieuw in de basis. Hij liep tegen Union nochtans een neusbreuk op en werd afgelopen dinsdag nog geopereerd.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Moeizame heenwedstrijd voor Anderlecht. Anderlecht ontsnapte in de heenwedstrijd op de valreep aan een nederlaag. Na een controversiële VAR-situatie ging de bal in de 96e minuut nog op de stip en met zijn tweede penaltytreffer van de avond bracht Refaelov paars-wit alsnog langszij. Het betekent dat Anderlecht vanavond genoeg heeft aan een zege met het kleinste verschil om door te stoten naar de finale. Idem voor Eupen. . Moeizame heenwedstrijd voor Anderlecht Anderlecht ontsnapte in de heenwedstrijd op de valreep aan een nederlaag. Na een controversiële VAR-situatie ging de bal in de 96e minuut nog op de stip en met zijn tweede penaltytreffer van de avond bracht Refaelov paars-wit alsnog langszij. Het betekent dat Anderlecht vanavond genoeg heeft aan een zege met het kleinste verschil om door te stoten naar de finale. Idem voor Eupen.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Opstelling Anderlecht. Bij de thuisploeg is er geen spoor van Zeno Debast. De jonge verdediger had de voorbije matchen een basisplaats bemachtigd, maar ligt vermoedelijk in de lappenmand. Lisandro Magallan neemt zijn plaats in. . Opstelling Anderlecht Bij de thuisploeg is er geen spoor van Zeno Debast. De jonge verdediger had de voorbije matchen een basisplaats bemachtigd, maar ligt vermoedelijk in de lappenmand. Lisandro Magallan neemt zijn plaats in.

11:52 vooraf, 11 uur 52. Wedstrijdshirts voor Oekraïne. De wedstrijdshirts van Anderlecht en Eupen van vanavond zullen geveild worden voor het goede doel. De opbrengst ervan gaat naar SOS Kinderdorpen in Oekraïne. "SOS Kinderdorpen ondersteunt al 20 jaar kinderen en families in moeilijkheden in Oekraïne. Vooral in de regio Loegansk in het oosten van het land staan deze families al vele jaren zwaar onder druk door het aanslepend geweld. De escalatie tot een regelrechte oorlog brengt nu honderdduizenden kinderen en families in gevaar. SOS Kinderdorpen zorgt voor de evacuatie van kinderen en pleegouders, maar biedt ook noodhulp aan families die nergens heen kunnen. Zij hebben vooral nood aan voeding, water, medische zorg, psychosociale steun, materiële hulp en hygiëne", klinkt het in de mededeling. "Een financiële donatie van Anderlecht, Eupen en onze supporters zal dit werk een essentieel duwtje in de rug geven. Bovendien zal het unieke shirt, met een vermelding van de halve finale en een subtiele Oekraïense vlag op de borst, een echt collectors item zijn voor de fans." Geïnteresseerden in de veiling kunnen daarvoor terecht op de website van RSC Anderlecht. . Wedstrijdshirts voor Oekraïne De wedstrijdshirts van Anderlecht en Eupen van vanavond zullen geveild worden voor het goede doel. De opbrengst ervan gaat naar SOS Kinderdorpen in Oekraïne.

Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Lisandro Magallán, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Lior Refaelov, Majeed Ashimeru, Josh Cullen, Yari Verschaeren, Christian Kouamé, Joshua Zirkzee Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Lisandro Magallán, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Lior Refaelov, Majeed Ashimeru, Josh Cullen, Yari Verschaeren, Christian Kouamé, Joshua Zirkzee

Opstelling KAS Eupen. Abdul Manaf Nurudeen, Andreas Beck, Boris Lambert, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Teddy Alloh, Gary Magnée, Stef Peeters, James Jeggo, Julien Ngoy, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Abdul Manaf Nurudeen, Andreas Beck, Boris Lambert, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Teddy Alloh, Gary Magnée, Stef Peeters, James Jeggo, Julien Ngoy, Smail Prevljak