Halve finale beker: Anderlecht en Eupen veilen hun wedstrijdshirts voor Oekraïne

vooraf, 11 uur 52. Wedstrijdshirts voor Oekraïne. De wedstrijdshirts van Anderlecht en Eupen van vanavond zullen geveild worden voor het goede doel. De opbrengst ervan gaat naar SOS Kinderdorpen in Oekraïne. "SOS Kinderdorpen ondersteunt al 20 jaar kinderen en families in moeilijkheden in Oekraïne. Vooral in de regio Loegansk in het oosten van het land staan deze families al vele jaren zwaar onder druk door het aanslepend geweld. De escalatie tot een regelrechte oorlog brengt nu honderdduizenden kinderen en families in gevaar. SOS Kinderdorpen zorgt voor de evacuatie van kinderen en pleegouders, maar biedt ook noodhulp aan families die nergens heen kunnen. Zij hebben vooral nood aan voeding, water, medische zorg, psychosociale steun, materiële hulp en hygiëne", klinkt het in de mededeling. "Een financiële donatie van Anderlecht, Eupen en onze supporters zal dit werk een essentieel duwtje in de rug geven. Bovendien zal het unieke shirt, met een vermelding van de halve finale en een subtiele Oekraïense vlag op de borst, een echt collectors item zijn voor de fans." Geïnteresseerden in de veiling kunnen daarvoor terecht op de website van RSC Anderlecht. .