LIVESTREAM: Prevljak veegt vroeg strafschopdoelpunt van Refaelov uit vanaf de penaltystip

Met Eupen treft Anderlecht de op papier makkelijkste opponent in de halve finales en ook in de voorgaande rondes mocht paars-wit niet mopperen over de loting. In de 1/16e finales hield het een schietoefening tegen La Louvière en ook in de kwartfinales won het vlot van KV Kortrijk. Een ronde eerder balanceerde Anderlecht wel op de rand van de uitschakeling, tegen Seraing had het strafschoppen nodig in de 1/8e finales.





Eupen begon aan zijn bekeravontuur met een zuinige zege tegen Dender om vervolgens in de 1/8e finales pas na verlengingen Zulte Waregem uit te schakelen. Prevljak was toen de held bij Eupen met een hattrick. Ook in de kwartfinale tegen KV Mechelen was de Bosniër met 2 late goals bepalend voor de 1-3-overwinning van Eupen.