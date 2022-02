Kijk vanavond LIVE naar de halve finale tussen Eupen en Anderlecht

12:14

vooraf, 12 uur 14. Nog geen bekerfinale voor Eupen, Anderlecht won laatste beker in 2008. Voor Anderlecht is een beker al van 2008 geleden (3-2 tegen AA Gent), Eupen stond nog nooit in de bekerfinale. Vorig jaar waren de Duitstalige Belgen ook halvefinalist, maar was Standard te sterk. Voor de trotse recordkampioen is een Europees ticket na enkele magere jaren opnieuw een absolute must en dan is de beker de kortste weg naar Europa. Over 2 duels is Anderlecht altijd favoriet tegen de nummer 14 van de Jupiler Pro League, maar de 0 op 6 tegen Cercle en Union in de competitie deden het vertrouwen geen goed. Alsof het lot ermee speelt, ontmoeten de 2 ploegen elkaar over 4 dagen ook opnieuw: dan komt Eupen naar Anderlecht. De terugmatchen wordt over een maand gespeeld op 3 maart. .