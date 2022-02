LIVE: Afwachtend begin bij Gent en Club Brugge, treffer Lemajic terecht afgekeurd

19' Mignolet toont zijn kunnen. Daar is meteen de reactie van Gent. Hjulsager, die met balverlies net nog aan de basis lag van de kans voor Vormer, snijdt goed naar binnen en haalt uit. Mignolet heeft een knappe redding nodig om een treffer te voorkomen. . eerste helft, minuut 19. Mignolet toont zijn kunnen Daar is meteen de reactie van Gent. Hjulsager, die met balverlies net nog aan de basis lag van de kans voor Vormer, snijdt goed naar binnen en haalt uit. Mignolet heeft een knappe redding nodig om een treffer te voorkomen.

18' Vormer op de lat! Gent ontsnapt aan de 0-1! Na balverlies achteraan kan Vormer uithalen van net buiten de zestien. Bolat is geklopt, maar de lat brengt redding voor de thuisploeg.

17' eerste helft, minuut 17. Tissoudali probeert het zelf te forceren met een individuele actie in de zestien, maar Hendry laat zich niet ringeloren. Het belang van de Marokkaan wordt wel meteen duidelijk.

13' eerste helft, minuut 13. Gent laat het weer liggen. Opnieuw kan Gent counteren na balverlies bij Club Brugge. Samoise snoept Sobol knap de bal af, maar speelt het vervolgens niet goed uit. Ook deze keer wordt Tissoudali niet goed in stelling gebracht, Hendry zit er nog tussen.

8' eerste helft, minuut 8. Afgekeurde goal. Lemajic laat de Gentse fans even juichen met een kopbalgoal, maar de vreugde is van korte duur. De aanvaller beging een overduidelijke duwfout in de rug van Mitrovic en dus gaat het Gentse feestje terecht niet door.

6' eerste helft, minuut 6. Na balverlies van Vanaken op het Brugse middenveld kan Gent plots snel omschakelen. De pass van Lemajic op Tissoudali is evenwel niet op maat, weg kans.

5' eerste helft, minuut 5. Corner voor Club. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Club, maar Gent komt die zonder kleerscheuren door. Het tempo ligt niet bijzonder hoog, de risico's worden geschuwd.

4' eerste helft, minuut 4. Gent probeert meteen hoog druk te zetten op Club, maar de bezoekers zijn niet onder de indruk. Het is voor beide ploegen nog wat aftasten in deze openingsfase.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Nathan Verboomen fluit de bekerwedstrijd tussen Gent en Club Brugge op gang.

20:37 vooraf, 20 uur 37. 20e bekerfinale voor Club? Club Brugge kan voor de 20e keer doorstoten naar de finale. De laatste 2 keer liep dat met een sisser af voor de Brugse fans, want in 2016 bleek Standard te sterk en 2 jaar geleden ging Antwerp met de beker lopen. De laatste bekerwinst voor Club dateert van 2015, Refaelov zorgde toen voor de late winning goal tegen aartsrivaal Anderlecht.

Gent stond al 5 keer in de bekerfinale en trok 3 keer aan het langste eind. Voor de laatste Gentse bekerwinst moeten we wel al terug naar 2010. In 2019 stond Gent voor het laatst in de finale, maar toen ging het onderuit tegen KV Mechelen.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Zo was het vorig jaar. Zowel Gent als Club leggen dit jaar een beter bekerparcours af dan vorig jaar. Toen hield het bekeravontuur voor beide ploegen op in de kwartfinales. Club werd daarin uitgeschakeld door Standard (uiteindelijk de verliezende finalist), Gent ging eruit tegen Eupen.

20:10 vooraf, 20 uur 10. De weg naar de halve finales. Gent stootte al bij al vrij vlot door tot de halve finales. De Oost-Vlamingen deden alles netjes binnen de reguliere speeltijd en schakelden achtereenvolgens Belisia, Lommel en Standard uit. Club kende wat meer moeite. Deinze vormde geen probleem in de 1/16e finales, maar een ronde later had Club penalty's nodig om Racing Genk uit te schakelen. In de kwartfinales bleek OH Leuven een maatje te klein voor de landskampioen.



Club kende wat meer moeite. Deinze vormde geen probleem in de 1/16e finales, maar een ronde later had Club penalty's nodig om Racing Genk uit te schakelen. In de kwartfinales bleek OH Leuven een maatje te klein voor de landskampioen.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Gent snakt naar zege. Club kende met de 0-1-overwinning bij Kortrijk een goede generale repetitie. Voor Gent verliep het afgelopen zondag minder goed, het team van Hein Vanhaezebrouck verloor op eigen veld van Antwerp. Gent wacht al meer dan een maand op een overwinning, sinds het Standard eind december uitschakelde in de kwartfinale. Daarna speelde het in de competitie 4 keer gelijk en verloor het 1 keer.



Gent wacht al meer dan een maand op een overwinning, sinds het Standard eind december uitschakelde in de kwartfinale. Daarna speelde het in de competitie 4 keer gelijk en verloor het 1 keer.

