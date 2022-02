Club straft Gentse missers genadeloos af en zet een stap richting de bekerfinale

AA Gent - Club Brugge in een notendop:

AA Gent Gent wacht al meer dan een maand op een overwinning, sinds het Standard eind december uitschakelde in de kwartfinales. Daarna speelde het in de competitie 4 keer gelijk en verloor het 1 keer. Daar komt nu dus een nieuwe nederlaag in de beker bij.

Bekijk de enige goal uit Gent-Club Brugge van Charles De Ketelaere (0-1)

Vormer botst op de lat, Hjulsager op Mignolet

Het laatste bezoek aan de Ghelamco Arena leverde Club Brugge een vernederende 6-1-pandoering op. De landskampioen was dus op zijn hoede en dat vertaalde zich in een voorzichtig begin. Ook bij Gent schuwden ze de risico’s en keken ze de kat uit de boom.

Lemajic mist dot van een kans

Gent laat de kansen liggen, De Ketelaere niet

Kort na de rust kreeg Gent een uitgelezen kans om de score te openen. De bal ging op de stip na hands van Hendry, maar De Sart verknoeide het met een slappe strafschop. Een pijnlijke misser én het begin van enkele ellendige minuten voor de thuisploeg.

Na een heerlijke één-twee met Hjulsager mikte Tissoudali van dichtbij op de lat. Lemajic kreeg in de herneming een niet te missen kans, maar onbegrijpelijk missen was exact wat de Serviër deed. Club ontsnapte even later opnieuw toen Mignolet op een corner de bal wegbokste in de voeten van De Sart. Die maakte zijn penaltymisser bijna goed, maar zijn volley strandde op de paal.

Na 10 minuten miserie kreeg Gent het deksel op de neus. De thuisploeg kreeg de bal achteraan niet weg en met een verschroeiende volley toonde De Ketelaere wat efficiëntie is. Hendry zorgde met een tweede gele kaart kort daarna wel voor een domper op de Brugse feestvreugde.

Gent mocht nog ruim een halfuur met een man meer voetballen, maar kon het numerieke overwicht niet meer uitbuiten. Daar bracht ook de inbreng van anciens Odjijda en Depoitre geen verandering meer in. Club pleegt zo ondanks een zwakke prestatie de perfecte hold-up, Gent kan alleen zichzelf verwijten maken.