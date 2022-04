LIVESTREAM: Gent en Anderlecht spelen verlengingen in zenuwslopende bekerfinale

113' tweede verlenging, minuut 113. Ze vallen als vliegen. Nu heeft Castro-Montes krampen. Hij staat als specialist sowieso op het lijstje van Vanhaezebrouck. . Ze vallen als vliegen. Nu heeft Castro-Montes krampen. Hij staat als specialist sowieso op het lijstje van Vanhaezebrouck.



112' tweede verlenging, minuut 112.

111' tweede verlenging, minuut 111. Gent houdt voorin geen bal meer vast. Filip Joos. Gent houdt voorin geen bal meer vast. Filip Joos

109' tweede verlenging, minuut 109. In de muur. Na een overtreding van de opdringerige Ngadeu kan Amuzu Roef niet aan het werk zetten. . In de muur Na een overtreding van de opdringerige Ngadeu kan Amuzu Roef niet aan het werk zetten.

107' tweede verlenging, minuut 107. Hanche-Olsen en Owusu pompen vers blauw bloed door de Gentse aderen. . Hanche-Olsen en Owusu pompen vers blauw bloed door de Gentse aderen.

106' tweede verlenging, minuut 106. De bekerfinale heeft Gent en Anderlecht al heel wat energie gekost. Ontlopen we de strafschoppenreeks nog? . De bekerfinale heeft Gent en Anderlecht al heel wat energie gekost. Ontlopen we de strafschoppenreeks nog?

106' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 106 match begonnen

105+1' eerste verlenging, minuut 106. Kantwissel! Ook in de eerste verlenging vielen geen goals. De vermoeidheid neemt wél toe. . Kantwissel! Ook in de eerste verlenging vielen geen goals. De vermoeidheid neemt wél toe.

104' eerste verlenging, minuut 104. Owusu begint zich op te warmen. Heeft die een goede strafschop in zijn benen? . Owusu begint zich op te warmen. Heeft die een goede strafschop in zijn benen?

102' Botsing! Murillo kan Malede niet helemaal afstoppen. De spits van Gent vliegt met zijn knie tegen de borst van Van Crombrugge en die heeft dat gevoeld. . eerste verlenging, minuut 102. Botsing! Murillo kan Malede niet helemaal afstoppen. De spits van Gent vliegt met zijn knie tegen de borst van Van Crombrugge en die heeft dat gevoeld.

101' eerste verlenging, minuut 101. De Gentse brandstofvaten sijpelen zachtjesaan leeg. Anderlecht krijgt meer en meer greep op de wedstrijd. . De Gentse brandstofvaten sijpelen zachtjesaan leeg. Anderlecht krijgt meer en meer greep op de wedstrijd.

99' eerste verlenging, minuut 99. Kouamé mist. Echt lekker in de match zit Kouamé niet. De Ivoriaan stuurt een uitstekende kans enkele meters over de deklat. . Kouamé mist Echt lekker in de match zit Kouamé niet. De Ivoriaan stuurt een uitstekende kans enkele meters over de deklat.

97' eerste verlenging, minuut 97. Vooral Anderlecht toont in de verlengingen meer ondernemingszin. . Vooral Anderlecht toont in de verlengingen meer ondernemingszin.

95' Gele kaart voor Lisandro Magallán van Anderlecht tijdens eerste verlenging, minuut 95 Lisandro Magallán Anderlecht

94' eerste verlenging, minuut 94. Magallan slaat de bal weg bij Malede, nog een invaller. Opnieuw een gele kaart voor Anderlecht, de derde al. . Magallan slaat de bal weg bij Malede, nog een invaller. Opnieuw een gele kaart voor Anderlecht, de derde al.

93' eerste verlenging, minuut 93. Meteen dubbele kans bij de start van de verlengingen. Meteen dubbele kans bij de start van de verlengingen

93' eerste verlenging, minuut 93. Niet te geloven dat Nurio daar zijn hoofd niet tegen krijgt. Filip Joos. Niet te geloven dat Nurio daar zijn hoofd niet tegen krijgt. Filip Joos

92' eerste verlenging, minuut 92. Plots kansen! Nurio laat na een leuke een-twee een geweldige kans onbenut. Aan de overkant pakt Samoise uit met een ultieme tackle om de pas ingevallen El Hadj van de 0-1 te houden. . Plots kansen! Nurio laat na een leuke een-twee een geweldige kans onbenut. Aan de overkant pakt Samoise uit met een ultieme tackle om de pas ingevallen El Hadj van de 0-1 te houden.

91' eerste verlenging, minuut 91. Geen van beide ploegen wil een duimbreed toegeven. Wie bezwijkt als eerste? . Geen van beide ploegen wil een duimbreed toegeven. Wie bezwijkt als eerste?

91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

90+8' tweede helft, minuut 98. Verlengingen! De eerste helft viel nog goed mee, maar de tweede deed pijn aan de ogen. Hopelijk maken Gent en Anderlecht het goed met vuurwerk in de verlengingen. . Verlengingen! De eerste helft viel nog goed mee, maar de tweede deed pijn aan de ogen. Hopelijk maken Gent en Anderlecht het goed met vuurwerk in de verlengingen.

90+7' tweede helft, minuut 97.

90+5' tweede helft, minuut 95. De Sart grijpt naar zijn knie. Is het de vermoeidheid na een lang seizoen, of speelt ook het hobbelige veld in Brussel een rol in de vele blessures? . De Sart grijpt naar zijn knie. Is het de vermoeidheid na een lang seizoen, of speelt ook het hobbelige veld in Brussel een rol in de vele blessures?

90+4' tweede helft, minuut 94. Murillo aarzelt eerst en schopt dan hard door op Nurio. Dat kost de Panamees een geel karton. . Murillo aarzelt eerst en schopt dan hard door op Nurio. Dat kost de Panamees een geel karton.

90+3' Gele kaart voor Michael Murillo van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 93 Michael Murillo Anderlecht

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij KAA Gent, Núrio erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Núrio

90+2' Zeven minuten erbij! Nurio valt in. We krijgen heel wat toegevoegde tijd. . tweede helft, minuut 92. Zeven minuten erbij! Nurio valt in. We krijgen heel wat toegevoegde tijd.

90' tweede helft, minuut 90. Actievoerder maakt zich even vast aan de doelpaal, maar niet sterk genoeg. Actievoerder maakt zich even vast aan de doelpaal, maar niet sterk genoeg

90' Hjulsager wil eraf. Ook bij Gent moet een invaller er opnieuw af. Hjulsager is slecht neergekomen en gebaart dat hij gewisseld moet worden. . tweede helft, minuut 90. Hjulsager wil eraf Ook bij Gent moet een invaller er opnieuw af. Hjulsager is slecht neergekomen en gebaart dat hij gewisseld moet worden.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KAA Gent, Darko Lemajic erin, Roman Bezoes eruit wissel Roman Bezoes Darko Lemajic

88' tweede helft, minuut 88. Tissoudali krijgt een korte behandeling van de verzorgers terwijl de activist onder boegeroep wordt weggesleept. Lemajic komt Bezoes vervangen. . Tissoudali krijgt een korte behandeling van de verzorgers terwijl de activist onder boegeroep wordt weggesleept. Lemajic komt Bezoes vervangen.

87' tweede helft, minuut 87. 'No soccer on a dead planet.' Een activist heeft zich met kabelbinders vastgemaakt aan een doelpaal. De man wordt snel losgesneden door de brandweer. . 'No soccer on a dead planet.' Een activist heeft zich met kabelbinders vastgemaakt aan een doelpaal. De man wordt snel losgesneden door de brandweer.

86' tweede helft, minuut 86.

85' Bezoes geveld. Bezoes loopt tegen de brede bast van Murillo en blijft liggen. Hij heeft zijn schouder flink bezeerd. . tweede helft, minuut 85. Bezoes geveld Bezoes loopt tegen de brede bast van Murillo en blijft liggen. Hij heeft zijn schouder flink bezeerd.

84' tweede helft, minuut 84. Een schot! Veel stelt het niet voor, maar we noteren het toch. Tissoudali raakt bijna het zijnet met de eerste doelpoging in een halfuur. . Een schot! Veel stelt het niet voor, maar we noteren het toch. Tissoudali raakt bijna het zijnet met de eerste doelpoging in een halfuur.

84' tweede helft, minuut 84. Tissoudali maakt het stadion nog eens wakker met een afstandsschot. Tissoudali maakt het stadion nog eens wakker met een afstandsschot

82' tweede helft, minuut 82. Het spel is erg rommelig geworden. Meer voor beukers dan voor fijnbesnaarde voetballers. . Het spel is erg rommelig geworden. Meer voor beukers dan voor fijnbesnaarde voetballers.

80' tweede helft, minuut 80. We moeten al heel ver scrollen voor we de laatste doelkans tegenkomen. Zijn we op weg naar verlengingen, of valt er nog een appel uit de kast? . We moeten al heel ver scrollen voor we de laatste doelkans tegenkomen. Zijn we op weg naar verlengingen, of valt er nog een appel uit de kast?

79' tweede helft, minuut 79. Ontroostbare Ashimeru moet met een blessure naar de bank. Ontroostbare Ashimeru moet met een blessure naar de bank

77' 6-6. Gent versierde voor de rust zes hoekschoppen tegenover nul voor Anderlecht. In de tweede helft is het precies andersom. Bijzonder. . tweede helft, minuut 77. 6-6 Gent versierde voor de rust zes hoekschoppen tegenover nul voor Anderlecht. In de tweede helft is het precies andersom. Bijzonder.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Anderlecht, Marco Kana erin, Majeed Ashimeru eruit wissel Majeed Ashimeru Marco Kana

75' tweede helft, minuut 75. Ashimeru heeft het nog geprobeerd, maar het heeft geen zin. De Ghanees is er het hart van in. Kana moet hem vervangen. . Ashimeru heeft het nog geprobeerd, maar het heeft geen zin. De Ghanees is er het hart van in. Kana moet hem vervangen.

73' tweede helft, minuut 73. De stress lijkt verlammend te werken in deze tweede helft. . De stress lijkt verlammend te werken in deze tweede helft.

70' tweede helft, minuut 70. De wedstrijd boet aan kwaliteit in. Filip Joos. De wedstrijd boet aan kwaliteit in. Filip Joos

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KAA Gent, Andrew Hjulsager erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Andrew Hjulsager

69' tweede helft, minuut 69. Odjidja strompelt met een grimas over het gras. Hij geeft zijn band door en maakt plaats voor Hjulsager. . Odjidja strompelt met een grimas over het gras. Hij geeft zijn band door en maakt plaats voor Hjulsager.

67' tweede helft, minuut 67.

66' tweede helft, minuut 66. Odjidja's gebrek aan snelheid breekt Gent zuur op. De Buffalo's kunnen het met drie man tegen één Brusselaar niet uitspelen. . Odjidja's gebrek aan snelheid breekt Gent zuur op. De Buffalo's kunnen het met drie man tegen één Brusselaar niet uitspelen.

65' Einde voor Ashimeru? Ashimeru was niet helemaal fit en dat blijkt al vroeg in zijn invalbeurt. Als hij echt de strijd moet staken, is dat een verloren wissel geweest. . tweede helft, minuut 65. Einde voor Ashimeru? Ashimeru was niet helemaal fit en dat blijkt al vroeg in zijn invalbeurt. Als hij echt de strijd moet staken, is dat een verloren wissel geweest.

63' tweede helft, minuut 63. Er zit weer wat meer pit in bij Anderlecht. . Er zit weer wat meer pit in bij Anderlecht.

60' tweede helft, minuut 60. Anderlecht gaat met zijn drie verse krachten sowieso veel directer voetballen. Is dat het juiste recept om Gent te ontwrichten? . Anderlecht gaat met zijn drie verse krachten sowieso veel directer voetballen. Is dat het juiste recept om Gent te ontwrichten?

59' tweede helft, minuut 59.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Anderlecht, Majeed Ashimeru erin, Kristoffer Olsson eruit wissel Kristoffer Olsson Majeed Ashimeru

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Yari Verschaeren eruit wissel Yari Verschaeren Francis Amuzu

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Anderlecht, Benito Raman erin, Joshua Zirkzee eruit wissel Joshua Zirkzee Benito Raman

58' tweede helft, minuut 58. Ashimeru, Amuzu en Raman gaan allemaal invallen. Er moet inderdaad iets gebeuren bij Anderlecht. . Ashimeru, Amuzu en Raman gaan allemaal invallen. Er moet inderdaad iets gebeuren bij Anderlecht.

57' tweede helft, minuut 57. Flauw Anderlecht. Okumu gunt paars-wit eindelijk een hoekschop, maar die wordt kort genomen en leidt tot helemaal niks. . Flauw Anderlecht Okumu gunt paars-wit eindelijk een hoekschop, maar die wordt kort genomen en leidt tot helemaal niks.

54' tweede helft, minuut 54. Tissoudali schrikt wanneer een afgeweken schot van De Sart voor zijn schoen rolt. Hij kan niet afwerken. . Tissoudali schrikt wanneer een afgeweken schot van De Sart voor zijn schoen rolt. Hij kan niet afwerken.

53' tweede helft, minuut 53.

52' tweede helft, minuut 52. Kouamé raakt weinig ballen en laat zich gelden met een ruwe sprong in de rug van De Sart. Anderlecht komt maar niet in zijn gebruikelijke spel tegen een erg solide Gent. . Kouamé raakt weinig ballen en laat zich gelden met een ruwe sprong in de rug van De Sart. Anderlecht komt maar niet in zijn gebruikelijke spel tegen een erg solide Gent.

51' tweede helft, minuut 51. Van Crombrugge stopt het schot van Odjidja. Van Crombrugge stopt het schot van Odjidja

50' tweede helft, minuut 50. Streep van Odjidja. Hoedt tikt een aflegger nog net weg, maar bereikt alleen Odjidja. Die schroeit de vuisten van Van Crombrugge met een harde knal. . Streep van Odjidja Hoedt tikt een aflegger nog net weg, maar bereikt alleen Odjidja. Die schroeit de vuisten van Van Crombrugge met een harde knal.

49' tweede helft, minuut 49. Wie neemt het initiatief bij Anderlecht? Filip Joos. Wie neemt het initiatief bij Anderlecht? Filip Joos

47' tweede helft, minuut 47. De eerste kans na de rust is alweer voor Gent, dankzij het doorzettingsvermogen van Bezoes. De Sart knikt zijn voorzet op Van Crombrugge. . De eerste kans na de rust is alweer voor Gent, dankzij het doorzettingsvermogen van Bezoes. De Sart knikt zijn voorzet op Van Crombrugge.

47' tweede helft, minuut 47. Kopbal van De Sart is te centraal. Kopbal van De Sart is te centraal

46' tweede helft, minuut 46. Coach Kompany heeft wellicht een en ander bijgesteld bij Anderlecht, dat toch de mindere was. Gent wil zichzelf na de rust ongetwijfeld belonen met een geldig doelpunt. . Coach Kompany heeft wellicht een en ander bijgesteld bij Anderlecht, dat toch de mindere was. Gent wil zichzelf na de rust ongetwijfeld belonen met een geldig doelpunt.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rusten met 0-0. Gent leidt vrij duidelijk op punten, maar daar koopt het voorlopig niks mee. Anderlecht moest het grootste deel van de eerste helft ondergaan. . Rusten met 0-0 Gent leidt vrij duidelijk op punten, maar daar koopt het voorlopig niks mee. Anderlecht moest het grootste deel van de eerste helft ondergaan.

45' eerste helft, minuut 45. Olsson heeft plots niemand om zich heen. De Zweed wordt er zelf zenuwachtig van en levert een belabberd schot af. . Olsson heeft plots niemand om zich heen. De Zweed wordt er zelf zenuwachtig van en levert een belabberd schot af.

44' eerste helft, minuut 44.

44' eerste helft, minuut 44. Bezoes kopt binnen, maar staat opnieuw buitenspel. Bezoes kopt binnen, maar staat opnieuw buitenspel

44' eerste helft, minuut 44.

42' eerste helft, minuut 42. Anderlecht ziet af in deze fase van de wedstrijd. Filip Joos. Anderlecht ziet af in deze fase van de wedstrijd. Filip Joos

40' Pech voor Bezoes! Van Crombrugge kan een lekkere duikende kopbal van Bezoes niet uit de hoek slaan. Toch mag Gent niet feesten, want er is sprake van buitenspel. . eerste helft, minuut 40. Pech voor Bezoes! Van Crombrugge kan een lekkere duikende kopbal van Bezoes niet uit de hoek slaan. Toch mag Gent niet feesten, want er is sprake van buitenspel.

39' eerste helft, minuut 39. Schicht van Odjidja gaat niet zo ver naast. Schicht van Odjidja gaat niet zo ver naast

38' eerste helft, minuut 38. Murillo beukt Torunarigha omver in een potig luchtduel. . Murillo beukt Torunarigha omver in een potig luchtduel.

37' eerste helft, minuut 37. Rakelings naast! Murillo speelt slordig in en dan slaat Gent meteen toe. Odjidja heeft wat tijd nodig om zijn schot te wapenen en vuurt uiteindelijk nipt naast. . Rakelings naast! Murillo speelt slordig in en dan slaat Gent meteen toe. Odjidja heeft wat tijd nodig om zijn schot te wapenen en vuurt uiteindelijk nipt naast.

35' eerste helft, minuut 35.

34' Verzorging voor Odjidja. Odjidja knoopt meteen zijn schoen los en de Gentse verzorgers moeten in actie komen. Verliest Gent na zijn targetman ook zijn spelmaker? . eerste helft, minuut 34. Verzorging voor Odjidja Odjidja knoopt meteen zijn schoen los en de Gentse verzorgers moeten in actie komen. Verliest Gent na zijn targetman ook zijn spelmaker?

33' Gele kaart voor Kristoffer Olsson van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 33 Kristoffer Olsson Anderlecht

32' eerste helft, minuut 32. Olsson pakt de eerste kaart van de namiddag. Hij gaat fors door op Odjidja. . Olsson pakt de eerste kaart van de namiddag. Hij gaat fors door op Odjidja.

30' eerste helft, minuut 30. Volley van Verschaeren is te zwak. Volley van Verschaeren is te zwak

29' Strafschop of niet? Gomez komt te laat om een voorzet van Samoise te blokkeren en glijdt zijn tegenstander wat ongelukkig onderuit. Scheidsrechter Visser ziet er geen strafschop in. . eerste helft, minuut 29. Strafschop of niet? Gomez komt te laat om een voorzet van Samoise te blokkeren en glijdt zijn tegenstander wat ongelukkig onderuit. Scheidsrechter Visser ziet er geen strafschop in.

28' eerste helft, minuut 28. Verschaeren op Roef. Refaelov goochelt en laat Okumu ter plaatse. Verschaeren neemt zijn voorzet beheerst op de slof, Roef kan simpel vangen. . Verschaeren op Roef Refaelov goochelt en laat Okumu ter plaatse. Verschaeren neemt zijn voorzet beheerst op de slof, Roef kan simpel vangen.

26' eerste helft, minuut 26. Zirkzee prikt de bal in zijn eigen zestien door de benen van Odjidja. Leuk gedaan, maar bij Gent jagen ze door en heroveren ze het balbezit. . Zirkzee prikt de bal in zijn eigen zestien door de benen van Odjidja. Leuk gedaan, maar bij Gent jagen ze door en heroveren ze het balbezit.

24' eerste helft, minuut 24. Tissoudali mikt maar net naast. Tissoudali mikt maar net naast

23' eerste helft, minuut 23. Tissoudali zet Magallan een grote brug, maar de Argentijn bijt zich vast in diens spoor. Daardoor wordt Tissoudali een beetje zenuwachtig en vliegt zijn schot een eindje naast. . Tissoudali zet Magallan een grote brug, maar de Argentijn bijt zich vast in diens spoor. Daardoor wordt Tissoudali een beetje zenuwachtig en vliegt zijn schot een eindje naast.

22' eerste helft, minuut 22. Gent brengt wat rust door de bal achterin rond te spelen. Wanneer Zirkzee gaat jagen, komt er toch een verre bal van Roef. . Gent brengt wat rust door de bal achterin rond te spelen. Wanneer Zirkzee gaat jagen, komt er toch een verre bal van Roef.

19' eerste helft, minuut 19. Bezoes mikt op de lat, maar stond buitenspel. Bezoes mikt op de lat, maar stond buitenspel

18' De lat, maar buitenspel. Tissoudali wacht een tel te lang om de bal naar Bezoes te wippen. De Oekraïner botst met Van Crombrugge en tikt de assist tegen de lat. . eerste helft, minuut 18. De lat, maar buitenspel Tissoudali wacht een tel te lang om de bal naar Bezoes te wippen. De Oekraïner botst met Van Crombrugge en tikt de assist tegen de lat.

17' eerste helft, minuut 17. Gent moet even naar adem happen. Filip Joos. Gent moet even naar adem happen. Filip Joos

16' eerste helft, minuut 16. Kums komt van ver om een schot van Olsson te smoren. . Kums komt van ver om een schot van Olsson te smoren.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Ook Roef pakt uit met goeie redding. Ook Roef pakt uit met goeie redding

13' eerste helft, minuut 13. Een omhaal van Refaelov mislukt, maar Anderlecht is nu duidelijk wakker. . Een omhaal van Refaelov mislukt, maar Anderlecht is nu duidelijk wakker.

11' eerste helft, minuut 11. Kans voor Verschaeren! Plots zijn de 'bezoekers' daar toch! Een heerlijk uitgesponnen aanval eindigt met de voorzet van Murillo, de deviatie van Verschaeren vliegt tegen de voet van Roef. . Kans voor Verschaeren! Plots zijn de 'bezoekers' daar toch! Een heerlijk uitgesponnen aanval eindigt met de voorzet van Murillo, de deviatie van Verschaeren vliegt tegen de voet van Roef.

9' eerste helft, minuut 9. Zirkzee schopt een verraderlijk indraaiende vrije trap weg. De Buffalo's blijven maar druk zetten. . Zirkzee schopt een verraderlijk indraaiende vrije trap weg. De Buffalo's blijven maar druk zetten.

8' eerste helft, minuut 8. AA Gent overdondert Anderlecht in de duels. . AA Gent overdondert Anderlecht in de duels.

8' eerste helft, minuut 8. Meteen een uitstekende redding van Van Crombrugge. Meteen een uitstekende redding van Van Crombrugge

6' eerste helft, minuut 6. Anderlecht slaagt er niet in om zijn voetbal op te dringen. Filip Joos. Anderlecht slaagt er niet in om zijn voetbal op te dringen. Filip Joos

5' eerste helft, minuut 5.

4' Ferme redding! Gelukkig voor Anderlecht heeft Van Crombrugge lange vingers. Hij wordt tegenvoets genomen door een kopbal van Ngadeu, maar kan nog net een doelpunt voorkomen. . eerste helft, minuut 4. Ferme redding! Gelukkig voor Anderlecht heeft Van Crombrugge lange vingers. Hij wordt tegenvoets genomen door een kopbal van Ngadeu, maar kan nog net een doelpunt voorkomen.

4' eerste helft, minuut 4. Het is een eerder afwachtend begin van Anderlecht. Gent durft iets meer initiatief te nemen. . Het is een eerder afwachtend begin van Anderlecht. Gent durft iets meer initiatief te nemen.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! Heerlijk weertje op de Heizel, een nagenoeg volgelopen Koning Boudewijnstadion en twee ploegen op bijna volledige sterkte; dat kan eigenlijk alleen maar een spetterende bekerfinale opleveren. . Daar gaan we! Heerlijk weertje op de Heizel, een nagenoeg volgelopen Koning Boudewijnstadion en twee ploegen op bijna volledige sterkte; dat kan eigenlijk alleen maar een spetterende bekerfinale opleveren.

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:56 Hoe hard gaan ze Lolo le Monstre missen? vooraf, 14 uur 56. Hoe hard gaan ze Lolo le Monstre missen?

14:55 vooraf, 14 uur 55. Vanhaezebrouck: "Hebben al veel sleutelmatchen gespeeld dit jaar". Vanhaezebrouck: "Hebben al veel sleutelmatchen gespeeld dit jaar"

14:55 vooraf, 14 uur 55. Tegenslag voor Gent. En eigenlijk vooral voor Laurent Depoitre. Hij is uitgevallen tijdens de opwarming en wordt vervangen door Bezoes. Dat betekent ook dat er bij Gent tactisch geschoven moet worden. . Tegenslag voor Gent En eigenlijk vooral voor Laurent Depoitre. Hij is uitgevallen tijdens de opwarming en wordt vervangen door Bezoes. Dat betekent ook dat er bij Gent tactisch geschoven moet worden.

14:54 vooraf, 14 uur 54. Sollied en Deschacht over de bekerfinale 2008: "1 van de mooiste herinneringen in mijn leven". Sollied en Deschacht over de bekerfinale 2008: "1 van de mooiste herinneringen in mijn leven"

14:49 vooraf, 14 uur 49. Ik begin met vertrouwen aan deze match. We hebben dit seizoen vaker alles of niets gespeeld. Hein Vanhaezebrouck. Ik begin met vertrouwen aan deze match. We hebben dit seizoen vaker alles of niets gespeeld. Hein Vanhaezebrouck

14:46 0 op 3. Gent won dan wel nog nooit een bekermatch tegen Anderlecht, het kan zich wel optrekken aan een andere statistiek. Kompany won als coach geen enkele van zijn onderlinge duels met Vanhaezebrouck. . vooraf, 14 uur 46. 0 op 3 Gent won dan wel nog nooit een bekermatch tegen Anderlecht, het kan zich wel optrekken aan een andere statistiek. Kompany won als coach geen enkele van zijn onderlinge duels met Vanhaezebrouck.

14:41 vooraf, 14 uur 41. Kompany: "Belangrijk om te groeien in de match". Kompany: "Belangrijk om te groeien in de match"

14:37 vooraf, 14 uur 37. In de competitie verdienden we meer tegen Gent. Als we vandaag efficiënt kunnen zijn... Vincent Kompany. In de competitie verdienden we meer tegen Gent. Als we vandaag efficiënt kunnen zijn... Vincent Kompany

14:31 vooraf, 14 uur 31. Dit was de Road to the Final van Gent en Anderlecht. Dit was de Road to the Final van Gent en Anderlecht

14:27 vooraf, 14 uur 27.

14:19 5. Vijf lange jaren wacht Anderlecht al op een prijs, een eeuwigheid voor een topclub. Het is de langste droogte voor de Brusselaars sinds de Tweede Wereldoorlog. . vooraf, 14 uur 19. 5 Vijf lange jaren wacht Anderlecht al op een prijs, een eeuwigheid voor een topclub. Het is de langste droogte voor de Brusselaars sinds de Tweede Wereldoorlog.

14:13 Speciaal vroeger afgestapt? vooraf, 14 uur 13. Speciaal vroeger afgestapt?

14:04 vooraf, 14 uur 04. Opstelling Gent. Gent verschijnt au grand complet aan de aftrap. Vanhaezebrouck zal maar wat blij zijn dat Odjidja speelklaar is. De aanvoerder heeft bovendien een verleden bij Anderlecht en is vast extra gemotiveerd. . Opstelling Gent Gent verschijnt au grand complet aan de aftrap. Vanhaezebrouck zal maar wat blij zijn dat Odjidja speelklaar is. De aanvoerder heeft bovendien een verleden bij Anderlecht en is vast extra gemotiveerd.

14:03 vooraf, 14 uur 03.

14:01 vooraf, 14 uur 01. Opstelling Anderlecht. Kompany kan op één speler na over zijn sterkste elf beschikken. Gomez en Verschaeren zijn tijdig fit geraakt voor de bekerfinale, Ashimeru niet en begint op de bank. . Opstelling Anderlecht Kompany kan op één speler na over zijn sterkste elf beschikken. Gomez en Verschaeren zijn tijdig fit geraakt voor de bekerfinale, Ashimeru niet en begint op de bank.

14:00 vooraf, 14 uur .

13:54 0 op 10. Gent en Anderlecht kwamen elkaar tien keer eerder tegen in de Beker van België. De Buffalo's wisten geen enkele van die tien duels te winnen. Tijd om die reeks af te breken, of maakt paars-wit er elf van? . vooraf, 13 uur 54. 0 op 10 Gent en Anderlecht kwamen elkaar tien keer eerder tegen in de Beker van België. De Buffalo's wisten geen enkele van die tien duels te winnen. Tijd om die reeks af te breken, of maakt paars-wit er elf van?

13:42 vooraf, 13 uur 42. Fans van Gent en Anderlecht trekken massaal naar de fandorpen aan de Heizel. Fans van Gent en Anderlecht trekken massaal naar de fandorpen aan de Heizel

13:41 Paleis 12 zit afgeladen vol met Gent-supporters. . vooraf, 13 uur 41. Paleis 12 zit afgeladen vol met Gent-supporters.

13:05 vooraf, 13 uur 05.

12:40 vooraf, 12 uur 40. Gentfan: "Al een week niet geslapen van de stress". Gentfan: "Al een week niet geslapen van de stress"

12:40 vooraf, 12 uur 40. Gentfan: "Wordt prachtige finale: reclame voor het Belgisch voetbal". Gentfan: "Wordt prachtige finale: reclame voor het Belgisch voetbal"

12:39 vooraf, 12 uur 39. Gentfan: "We gaan voetbal zien vandaag, en de beste zal winnen". Gentfan: "We gaan voetbal zien vandaag, en de beste zal winnen"

12:39 vooraf, 12 uur 39. Verklede Gentfan: "Het mag er een beetje over zijn voor de bekerfinale". Verklede Gentfan: "Het mag er een beetje over zijn voor de bekerfinale"

12:38 vooraf, 12 uur 38. Gentfan: "Hebben nog een rekening open staan van 2008". Gentfan: "Hebben nog een rekening open staan van 2008"

12:33 vooraf, 12 uur 33.

12:30 vooraf, 12 uur 30.

12:29 vooraf, 12 uur 29.

12:27 vooraf, 12 uur 27.

12:17 vooraf, 12 uur 17.

12:16 vooraf, 12 uur 16. Anderlechtfan: "We zijn de enige ploeg die nog kans maakt op de dubbel". Anderlechtfan: "We zijn de enige ploeg die nog kans maakt op de dubbel"

12:15 vooraf, 12 uur 15. Anderlechtfan: "We zitten terug op het goeie pad, we moeten het nu afmaken". Anderlechtfan: "We zitten terug op het goeie pad, we moeten het nu afmaken"

12:15 vooraf, 12 uur 15. Anderlechtfan: "Het is al te lang geleden dat we die beker nog eens pakten". Anderlechtfan: "Het is al te lang geleden dat we die beker nog eens pakten"

12:15 vooraf, 12 uur 15.

12:10 Ook de fans van Anderlecht blazen verzamelen. vooraf, 12 uur 10. Ook de fans van Anderlecht blazen verzamelen.

12:08 vooraf, 12 uur 08.

12:07 De fans zijn alvast onderweg naar de Heizel. . vooraf, 12 uur 07. De fans zijn alvast onderweg naar de Heizel.

08:19 vooraf, 08 uur 19.

08:15 vooraf, 08 uur 15.

18-04-2022 18-04-2022.

13:13 vooraf, 13 uur 13. Ook bij Gent goed nieuws op training. Ook in Gent hebben ze nog een laatste keer getraind en ook daar kon trainer Hein Vanhaezebrouck enkele geblesseerden opnieuw verwelkomen. Zo waren Vadis Odjidja en Joseph Okumu er weer. . Ook bij Gent goed nieuws op training Ook in Gent hebben ze nog een laatste keer getraind en ook daar kon trainer Hein Vanhaezebrouck enkele geblesseerden opnieuw verwelkomen. Zo waren Vadis Odjidja en Joseph Okumu er weer.

13:10 vooraf, 13 uur 10. Laurent Depoitre trekt een sprintje.

13:10 vooraf, 13 uur 10. Sven Kums (m) warmt zich op.

13:10 vooraf, 13 uur 10. Tarik Tissoudali met een ingepakte knie.

13:10 vooraf, 13 uur 10. Vadis Odjidja.

12:46 vooraf, 12 uur 46. Gomez en Verschaeren op training. Vincent Kompany hoopt morgen met een volledig fitte kern aan de finale te kunnen beginnen. In de laatste competitiematch tegen KV Kortrijk viel Sergio Gomez geblesseerd uit, maar vandaag stond hij samen met de rest van de groep op het trainingsveld. Ook Yari Verschaeren was paraat vandaag. Hij miste de laatste wedstrijd met een liesblessure. Ashimeru had dan weer last van zijn enkel, maar ook hij trainde mee. Of dat wil zeggen dat ze werkelijk speelklaar zullen zijn, is nog maar de vraag. Misschien is het eerder om Gent op het verkeerde been te zetten. . Gomez en Verschaeren op training Vincent Kompany hoopt morgen met een volledig fitte kern aan de finale te kunnen beginnen. In de laatste competitiematch tegen KV Kortrijk viel Sergio Gomez geblesseerd uit, maar vandaag stond hij samen met de rest van de groep op het trainingsveld.

Ook Yari Verschaeren was paraat vandaag. Hij miste de laatste wedstrijd met een liesblessure. Ashimeru had dan weer last van zijn enkel, maar ook hij trainde mee.

Of dat wil zeggen dat ze werkelijk speelklaar zullen zijn, is nog maar de vraag. Misschien is het eerder om Gent op het verkeerde been te zetten.

12:43 vooraf, 12 uur 43. Yari Verschaeren.

12:43 vooraf, 12 uur 43. Sergio Gomez.

12:43 vooraf, 12 uur 43. Yari Verschaeren.

12:41 - Vooraf Vooraf, 12 uur 41

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Julien De Sart, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Alessio Castro-Montes, Tarik Tissoudali, Roman Bezoes Opstelling KAA Gent Davy Roef, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Julien De Sart, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Alessio Castro-Montes, Tarik Tissoudali, Roman Bezoes

Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Lisandro Magallán, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Yari Verschaeren, Kristoffer Olsson, Josh Cullen, Lior Refaelov, Christian Kouamé, Joshua Zirkzee Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Lisandro Magallán, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Yari Verschaeren, Kristoffer Olsson, Josh Cullen, Lior Refaelov, Christian Kouamé, Joshua Zirkzee