Anderlecht traint onder paaszonnetje met Gomez, Verschaeren & Ashimeru

vooraf, 12 uur 46. Gomez en Verschaeren op training. Vincent Kompany hoopt morgen met een volledig fitte kern aan de finale te kunnen beginnen. In de laatste competitiematch tegen KV Kortrijk viel Sergio Gomez geblesseerd uit, maar vandaag stond hij samen met de rest van de groep op het trainingsveld. Ook Yari Verschaeren was paraat vandaag. Hij miste de laatste wedstrijd met een liesblessure. Ashimeru had dan weer last van zijn enkel, maar ook hij trainde mee. Of dat wil zeggen dat ze werkelijk speelklaar zullen zijn, is nog maar de vraag. Misschien is het eerder om Gent op het verkeerde been te zetten. .