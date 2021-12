LIVE: 't Kuipje davert opnieuw na nieuwe voorsprong tegen OHL

83' tweede helft, minuut 83. Twee wissels bij Westerlo. Niet vergeten dat hier al heel lang met tien tegen tien wordt gespeeld. De vermoeidheid zal nu zeker gaan meespelen. Daarom wordt Vaesen naar de kant gehaald voor Vetokele. Noviello komt Foster vervangen, die met een blessure lijkt te sukkelen. . Twee wissels bij Westerlo Niet vergeten dat hier al heel lang met tien tegen tien wordt gespeeld. De vermoeidheid zal nu zeker gaan meespelen. Daarom wordt Vaesen naar de kant gehaald voor Vetokele. Noviello komt Foster vervangen, die met een blessure lijkt te sukkelen.

79' tweede helft, minuut 79. Wat verzint OHL? OH Leuven probeert iets te doen aan zijn achterstand, maar de aanvallen missen precisie voorlopig. Invaller Shengelia probeert zich door de verdediging te dribbelen, maar mikt dan hoog over. . Wat verzint OHL? OH Leuven probeert iets te doen aan zijn achterstand, maar de aanvallen missen precisie voorlopig. Invaller Shengelia probeert zich door de verdediging te dribbelen, maar mikt dan hoog over.

75' Foster scoort nu wel, maar afgekeurd. Er blijft vanalles gebeuren in deze match. Foster scoort nu wel met het hoofd, maar dit feestje gaat niet door want de vlag van de lijnrechter gaat in de lucht. . tweede helft, minuut 75. Foster scoort nu wel, maar afgekeurd Er blijft vanalles gebeuren in deze match. Foster scoort nu wel met het hoofd, maar dit feestje gaat niet door want de vlag van de lijnrechter gaat in de lucht.

73' Foster vergeet het af te maken. De match had beslist kunnen zijn. Vaesen trapt een verrassende dieptepass. Dewaest rekent op zijn doelman en omgekeerd. Zo kan de Zuid-Afrikaanse invaller van Westerlo allen naar het doel, maar hij neemt de bal niet lekker mee en zo wordt het te moeilijk. Zijn schot gaat over. . tweede helft, minuut 73. Foster vergeet het af te maken De match had beslist kunnen zijn. Vaesen trapt een verrassende dieptepass. Dewaest rekent op zijn doelman en omgekeerd. Zo kan de Zuid-Afrikaanse invaller van Westerlo allen naar het doel, maar hij neemt de bal niet lekker mee en zo wordt het te moeilijk. Zijn schot gaat over.

67' tweede helft, minuut 67. Opnieuw een voorsprong voor Westerlo: 2-1. Het vuur slaat opnieuw in de pan in 't Kuipje, want Bernat heeft er 2-1 van gemaakt. OHL-verdediger Chakla kan niet anders dan een diepe bal recht in de voeten van Bernat koppen omdat Foster in zijn rug zit. Bernat zegt dankjewel en knalt staalhard in doel. . Opnieuw een voorsprong voor Westerlo: 2-1 Het vuur slaat opnieuw in de pan in 't Kuipje, want Bernat heeft er 2-1 van gemaakt. OHL-verdediger Chakla kan niet anders dan een diepe bal recht in de voeten van Bernat koppen omdat Foster in zijn rug zit. Bernat zegt dankjewel en knalt staalhard in doel.

66' tweede helft, minuut 66. Bij Westerlo heeft Jonas De Roeck Güctekin en Foster in de ploeg gebracht. Die laatste scoort bijna bij zijn eerste actie. Hij gaat voorbij Dewaest alsof de verdediger er niet staat, maar schiet dan op de doelman. . Bij Westerlo heeft Jonas De Roeck Güctekin en Foster in de ploeg gebracht. Die laatste scoort bijna bij zijn eerste actie. Hij gaat voorbij Dewaest alsof de verdediger er niet staat, maar schiet dan op de doelman.

55' tweede helft, minuut 55. Daar is de 1-1. Het valt niet stil in deze match. De Norre maakt gelijk voor OHL. Hij beslist deze keer niet Maertens te bedienen, maar zelf naar binnen te komen en ook nog eens netjes in doel te knallen. Onverdiend is het niet. . Daar is de 1-1 Het valt niet stil in deze match. De Norre maakt gelijk voor OHL. Hij beslist deze keer niet Maertens te bedienen, maar zelf naar binnen te komen en ook nog eens netjes in doel te knallen. Onverdiend is het niet.

53' De 2-0 wordt afgekeurd. Westerlo denkt een paar seconden dat het 2-0 staat, maar de lijnrechter vlagt Bernat af voor buitenspel na een prima voorzet van De Cuyper. . tweede helft, minuut 53. De 2-0 wordt afgekeurd Westerlo denkt een paar seconden dat het 2-0 staat, maar de lijnrechter vlagt Bernat af voor buitenspel na een prima voorzet van De Cuyper.

51' Maertens mist enorme kans op 1-1. Opeens krijgt Maertens alle ruimte om de gelijkmaker te maken, maar hij trapt hoog en onbegrijpelijk over. Wat heeft Maertens dit al veel beter gedaan. . tweede helft, minuut 51. Maertens mist enorme kans op 1-1 Opeens krijgt Maertens alle ruimte om de gelijkmaker te maken, maar hij trapt hoog en onbegrijpelijk over. Wat heeft Maertens dit al veel beter gedaan.

50' tweede helft, minuut 50. Het spelbeeld is wel helemaal veranderd in deze tweede helft. OHL heeft de match in handen genomen en duwt Westerlo achteruit. . Het spelbeeld is wel helemaal veranderd in deze tweede helft. OHL heeft de match in handen genomen en duwt Westerlo achteruit.

47' tweede helft, minuut 47. Brys wil het niet meer aankijken en wisselt . Maertens en Kaba zijn in de ploeg gekomen bij OHL voor de tweede helft. Kaba vervangt een alweer bleke Rezaei. Ook De Sart is niet meer uit de kleedkamer gekomen. . Brys wil het niet meer aankijken en wisselt Maertens en Kaba zijn in de ploeg gekomen bij OHL voor de tweede helft. Kaba vervangt een alweer bleke Rezaei. Ook De Sart is niet meer uit de kleedkamer gekomen.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw in 't Kuipje. OHL heeft werk te doen. Welke rol gaat het fysieke spelen, want vergeet niet dat beide teams met tien spelen. . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw in 't Kuipje. OHL heeft werk te doen. Welke rol gaat het fysieke spelen, want vergeet niet dat beide teams met tien spelen.

