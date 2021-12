Standard ontvangt rode lantaarn Beerschot in laatste 1/8e finale beker

15:11 vooraf, 15 uur 11. 15 december opnieuw Standard-Beerschot. Zo gek als Genk-Club Brugge is het niet, maar over 13 dagen staat dezelfde match weer op het menu in de competitie. Op speeldag 4 was Beerschot gastheer van Standard, Klauss maakte toen voor de bezoekers het enige doelpunt van de match: 0-1. . 15 december opnieuw Standard-Beerschot Zo gek als Genk-Club Brugge is het niet, maar over 13 dagen staat dezelfde match weer op het menu in de competitie.



Op speeldag 4 was Beerschot gastheer van Standard, Klauss maakte toen voor de bezoekers het enige doelpunt van de match: 0-1.

15:10 vooraf, 15 uur 10. Vandaag Standard, zondag Antwerp. De vraag is maar of Beerschot de match genegen is. Het behoud in de competitie is toch de hoofdzorg bij de nummer laatst. En daar komt nog bij dat zondag stadsrivaal Antwerp op bezoek komt. Voor de fans is die match belangrijker. . Vandaag Standard, zondag Antwerp De vraag is maar of Beerschot de match genegen is. Het behoud in de competitie is toch de hoofdzorg bij de nummer laatst.



En daar komt nog bij dat zondag stadsrivaal Antwerp op bezoek komt. Voor de fans is die match belangrijker.

15:07 vooraf, 15 uur 07.

15:07 vooraf, 15 uur 07.

15:05 vooraf, 15 uur 05. In competitie draait het niet. Standard-Beerschot sluit de 1/8e finales van de beker af. Voor beide teams loopt de competitie niet lekker, voor rode lantaarn Beerschot is dat een understatement. Beerschot is laatste met 9 punten uit 16 duels, Standard staat 12e met 20 punten. . In competitie draait het niet Standard-Beerschot sluit de 1/8e finales van de beker af. Voor beide teams loopt de competitie niet lekker, voor rode lantaarn Beerschot is dat een understatement.



Beerschot is laatste met 9 punten uit 16 duels, Standard staat 12e met 20 punten.