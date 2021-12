LIVE: Holzhauser laat enorme kans liggen, welk team kan als eerste scoren?

Fase per fase

Fase per fase

73' tweede helft, minuut 73. Standard komt ook nog een keertje piepen. Dussenne kopt een hoekschop goed door, Tapsoba vergeet aan de tweede paal om Standard op voorsprong te zetten. . Standard komt ook nog een keertje piepen. Dussenne kopt een hoekschop goed door, Tapsoba vergeet aan de tweede paal om Standard op voorsprong te zetten.

73' tweede helft, minuut 73. Exit Holzhauser. De vice-Gouden Schoen Holzhauser gaat naar de kant. Dit weekend staat de stadsderby op het programma en die is misschien wel nog belangrijker voor Beerschot. Ramiro Vaca komt hem aflossen. . Exit Holzhauser De vice-Gouden Schoen Holzhauser gaat naar de kant. Dit weekend staat de stadsderby op het programma en die is misschien wel nog belangrijker voor Beerschot. Ramiro Vaca komt hem aflossen.

70' tweede helft, minuut 70. Carcela is compleet uit de wedstrijd verdwenen, de tank van de creatieve middenvelder lijkt leeggelopen. Het is Beerschot dat momenteel de plak zwaait op Sclessin. . Carcela is compleet uit de wedstrijd verdwenen, de tank van de creatieve middenvelder lijkt leeggelopen. Het is Beerschot dat momenteel de plak zwaait op Sclessin.

69' tweede helft, minuut 69.

69' tweede helft, minuut 69. Henkinet heeft opnieuw goeie reflex in huis. Henkinet heeft opnieuw goeie reflex in huis

68' En weer Henkinet! . Het is niet te geloven dat Beerschot nog niet op voorsprong staat! Holzhauser staat compleet alleen aan de tweede paal en dat heeft Soumaré gezien, maar er zit onvoldoende overtuiging in het schot van de Oostenrijker die op Henkinet knalt. Dit had altijd het openingsdoelpunt moeten zijn. . tweede helft, minuut 68. En weer Henkinet! Het is niet te geloven dat Beerschot nog niet op voorsprong staat! Holzhauser staat compleet alleen aan de tweede paal en dat heeft Soumaré gezien, maar er zit onvoldoende overtuiging in het schot van de Oostenrijker die op Henkinet knalt. Dit had altijd het openingsdoelpunt moeten zijn.

65' tweede helft, minuut 65. Henkinet staat paraat. En nog eens een kans voor de bezoekers. Holzhauser krijgt veel vrijheid en zwiept de bal geweldig voor doel, Henkinet heeft nog een uitstekende redding in huis om Caicedo van het openingsdoelpunt te houden. . Henkinet staat paraat En nog eens een kans voor de bezoekers. Holzhauser krijgt veel vrijheid en zwiept de bal geweldig voor doel, Henkinet heeft nog een uitstekende redding in huis om Caicedo van het openingsdoelpunt te houden.

63' tweede helft, minuut 63. Pech voor Beerschot: vrije trap landt op de paal. Pech voor Beerschot: vrije trap landt op de paal

62' tweede helft, minuut 62. Naast Bokadi is overigens Tapsoba tussen de lijnen gekomen bij Standard. Dragus die vrij onzichtbaar was, is naar de kant gegaan. Bij Beerschot krijgt Halaimia intussen verzorging, maar de Algerijn lijkt verder te kunnen spelen. . Naast Bokadi is overigens Tapsoba tussen de lijnen gekomen bij Standard. Dragus die vrij onzichtbaar was, is naar de kant gegaan. Bij Beerschot krijgt Halaimia intussen verzorging, maar de Algerijn lijkt verder te kunnen spelen.

60' Bal tegen doelkader. Na de buffelstoot van Dussenne krijgt ook Beerschot een geweldige kans! De vrije trap van Holzhauser is bijzonder scherp aangesneden en al dan niet via Bourdin gaat de bal tegen de paal. . tweede helft, minuut 60. Bal tegen doelkader Na de buffelstoot van Dussenne krijgt ook Beerschot een geweldige kans! De vrije trap van Holzhauser is bijzonder scherp aangesneden en al dan niet via Bourdin gaat de bal tegen de paal.

58' Blessure. Raskin is blijven zitten en geeft aan zijn ploeggenoten aan dat het niet meer gaan. Ook op de Standard-bank zijn de blikken bezorgd. Bokadi staat klaar om in te vallen. . tweede helft, minuut 58. Blessure Raskin is blijven zitten en geeft aan zijn ploeggenoten aan dat het niet meer gaan. Ook op de Standard-bank zijn de blikken bezorgd. Bokadi staat klaar om in te vallen.

57' tweede helft, minuut 57. Pietermaat redt een bal van de lijn. Pietermaat redt een bal van de lijn

56' tweede helft, minuut 56. Een eerste vervanging. Lemos die in de eerste helft geel kreeg, gaat eruit voor Joren Dom. . Een eerste vervanging. Lemos die in de eerste helft geel kreeg, gaat eruit voor Joren Dom.

55' tweede helft, minuut 55. Pietermaat op de lijn. Niet Beerschot, maar Standard klimt bijna op voorsprong! Dussenne kan inlopen na een hoekschop van Carcela en lijkt de bal in doel te buffelen, maar Pietermaat kan nog wegwerken vanop de lijn. Knappe reflex van Pietermaat! . Pietermaat op de lijn Niet Beerschot, maar Standard klimt bijna op voorsprong! Dussenne kan inlopen na een hoekschop van Carcela en lijkt de bal in doel te buffelen, maar Pietermaat kan nog wegwerken vanop de lijn. Knappe reflex van Pietermaat!

53' tweede helft, minuut 53. Soumaré naast. En nog een keer Soumaré! Hij schakelt een versnelling hoger na een goed bekeken steekpass van Holzhauser en speelt Dussenne kwijt, zijn schot gaat een metertje naast het doel van Henkinet. . Soumaré naast En nog een keer Soumaré! Hij schakelt een versnelling hoger na een goed bekeken steekpass van Holzhauser en speelt Dussenne kwijt, zijn schot gaat een metertje naast het doel van Henkinet.

52' tweede helft, minuut 52. Holzhauser stuurt de razendsnelle Soumaré nog eens weg, Sissako zet hem in het eigen strafschopgebied goed van de bal. Beerschot is de betere ploeg in het begin van deze tweede helft. . Holzhauser stuurt de razendsnelle Soumaré nog eens weg, Sissako zet hem in het eigen strafschopgebied goed van de bal. Beerschot is de betere ploeg in het begin van deze tweede helft.

50' tweede helft, minuut 50. Suzuki krijgt een tik tegen zijn enkel van Carcela en moet daar toch eventjes van bekomen. De Japanner is vanavond al een gesel geweest voor de onervaren Sissako. . Suzuki krijgt een tik tegen zijn enkel van Carcela en moet daar toch eventjes van bekomen. De Japanner is vanavond al een gesel geweest voor de onervaren Sissako.

47' tweede helft, minuut 47. Sissako speelt het leer kwijt aan Suzuki en houdt de Japanner dan kort even tegen waardoor er geen tegenaanval komt. Scheidsrechter Van Damme heeft geen overtreding gezien. . Sissako speelt het leer kwijt aan Suzuki en houdt de Japanner dan kort even tegen waardoor er geen tegenaanval komt. Scheidsrechter Van Damme heeft geen overtreding gezien.

46' tweede helft, minuut 46.