Eerste basisplaats voor Carcela bij Standard in 1/8e finale tegen Beerschot

Na afgelopen weekend hebben we alle reden om gemotiveerd te zijn. Carcela doet het de laatste weken goed, zijn basisplaats zat er een beetje aan te komen. Hij kan ons extra creativiteit bezorgen. Standard-coach Luka Elsner bij Club RTL.

Lastig seizoen. Het draait zowel bij Standard als Beerschot niet geweldig in de competitie. De Rouches staan pas 13e en slagen er ook onder hun nieuwe coach Luka Elsner niet meteen in om de weg naar boven in te zetten. Beerschot is al een hele poos de eenzame hekkensluiter en kreeg afgelopen weekend ook nog een stevige tik van Zulte Waregem. De Ratten nemen het komend weekend op tegen de grote stadsrivaal Antwerp, een ideale match om zich te lanceren?

Standard met vertrouwen. Beerschot keerde vorig seizoen terug op het hoogste niveau, maar veel plezier beleefden de Ratten nog niet aan hun onderlinge duels met Standard. De Rouches wonnen vorig seizoen beide duels met 3-0, enkele maanden geleden besliste Klauss de partij nog met het enige doelpunt. Kan Beerschot vanavond toch verrassen op Sclessin?

Beerschot laat Beker niet links liggen. Er werd bij Beerschot gespeculeerd over een B-elftal, maar daar is niets van aan. In vergelijking met de nederlaag van afgelopen weekend tegen Zulte Waregem komen Lemos, De Smet, Suzuki en Soumaré in de ploeg. Van den Bergh, Dom, Vaca en Shankland moeten vrede nemen met een plekje op de bank. Het is voor de 2-voudige Uruguayaanse international Lemos de 2e basisplaats dit seizoen bij Beerschot.

Roterende Luka Elsner, Carcela aan de aftrap. Standard incasseerde afgelopen weekend een tik in de Ghelamco Arena. Luka Elsner kiest ervoor om enkele wijzigingen door te voeren. Hij brengt zo Mehdi Carcela voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Verder krijgen ook Fai, Sissako, Dragus en Klauss een basisplaats. Siquet, die deze winter de overstap maakt naar Freiburg, en Laifis ontbreken.

15 december opnieuw Standard-Beerschot. Zo gek als Genk-Club Brugge is het niet, maar over 13 dagen staat dezelfde match weer op het menu in de competitie. Op speeldag 4 was Beerschot gastheer van Standard, Klauss maakte toen voor de bezoekers het enige doelpunt van de match: 0-1.



Op speeldag 4 was Beerschot gastheer van Standard, Klauss maakte toen voor de bezoekers het enige doelpunt van de match: 0-1.

Vandaag Standard, zondag Antwerp. De vraag is maar of Beerschot de match genegen is. Het behoud in de competitie is toch de hoofdzorg bij de nummer laatst. En daar komt nog bij dat zondag stadsrivaal Antwerp op bezoek komt. Voor de fans is die match belangrijker.



En daar komt nog bij dat zondag stadsrivaal Antwerp op bezoek komt. Voor de fans is die match belangrijker.

In competitie draait het niet. Standard-Beerschot sluit de 1/8e finales van de beker af. Voor beide teams loopt de competitie niet lekker, voor rode lantaarn Beerschot is dat een understatement. Beerschot is laatste met 9 punten uit 16 duels, Standard staat 12e met 20 punten.



Beerschot is laatste met 9 punten uit 16 duels, Standard staat 12e met 20 punten.