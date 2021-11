LIVE: Kan Anderlecht penalty's vermijden in 2e helft verlengingen?

Seraing - Anderlecht is een thriller van formaat. Na 90 minuten prijkt er 3-3 op het scorebord na een rollercoasterverloop. De thuisploeg leek na 18 minuten al op rozen te zitten na twee treffers vanop elfmeter. Kouamé wiste die dubbele voorsprong nog voor rust uit. Vroeg in de tweede helft had Lior Refaelov de scheve situatie helemaal omgekeerd met een penaltygoal Op het uur zorgde Maziz weer voor een gelijke stand. We gaan met 3-3 de verlengingen in!