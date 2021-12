LIVE: De Sart trapt Gent op voorsprong met een knappe pegel

Lommel slaagt er niet in om de bal in de ploeg te houden. Meteen na de balverovering loopt het mis voor de thuisploeg. Trainer Van der Veen stuurt zijn team bij.

Meteen het antwoord van Gent. Tissoudali dribbelt zijn mannetje en zet voor, Fortuna zijn kopbal is te zwak. In de herneming gooit Odjidja de bal voor doel, maar ook de tweede kopstoot verschalkt de doelman niet.

Een eerste waarschuwing voor Gent! Thordarson is het eindstation van een mooie combinatie over de linkerflank. Zijn schot is te wild. Bolat haalt opgelucht adem.

De bal rolt in Lommel! Wordt het drie overwinningen op rij voor Gent of een tweede bekerstunt voor Lommel?

vooraf, 19 uur 57. Het spel van Lommel in 1B is naar behoren, maar de Limburgers kunnen dat niet omzetten in punten. Punten pakken de Buffalo's wel. Onder impuls van Tissoudali behaalde Gent 6 op 6 in de competitie. .