Storm trapt KV Mechelen met fantastisch schot naar de kwartfinale

KV Mechelen - Cercle Brugge in een notendop:

KV Mechelen bevestigt nog maar eens zijn reputatie van bekerploeg. Sinds de bekerwinst in 2019 staat het nu al voor het tweede jaar op rij in de kwartfinales. Vorig seizoen was dat wel ook het eindstation, tegen bekerhouder Racing Genk.

Somers scoort, Kanouté laat de 0-2 liggen

Dominik Thalhammer, de opvolger van Yves Vanderhaeghe, keek vanavond nog toe vanuit de tribune, maar de impact van de nieuwe technische staf was toch meteen voelbaar bij Cercle. Van de 11 die afgelopen zaterdag aan de aftrap stonden in de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen bleven er vanavond welgeteld 4 over.

In die competitiewedstrijd op Jan Breydel ging KV Mechelen verrassend onderuit en dus was de ploeg voor eigen volk gebrand op revanche. Het initiatief kwam dan ook van de thuisploeg in de openingsfase, maar tot kansen leidde die dominantie niet.

Ook Cercle was amper gevaarlijk, Thoelen moest enkel in actie komen op een schot van Rubio. De Cercle-supporters zorgden wél voor vuurwerk, door hun rookbommetjes moest de wedstrijd zelfs even stilgelegd worden.

Het venijn zat in de staart, want 10 minuten voor de rust sloeg Cercle plots toe. Bij KV Mechelen kregen ze de bal niet goed weg na een vrije trap en Somers opende de score. Vijf minuten later stond het bijna weer gelijk, maar Warleson hield Schoofs van de 1-1.

Gevaarlijker werd het niet bij KV Mechelen en met de rust in zicht ontsnapte de thuisploeg na knullig balverlies aan de 0-2. Kanouté kapte Thoelen goed uit, maar besloot dan onbegrijpelijk naast met zijn mindere linker.