LIVE: Niemand minder dan Igor De Camargo brengt Mechelen op 1-1

Cercle Brugge en KV Mechelen komen elkaar voor de 2e keer in 5 dagen tegen. Afgelopen zaterdag won Cercle thuis het competitieduel, nu wacht in Mechelen een confrontatie in de beker. Nieuwe coach Dominik Thalhammer kijkt nog toe vanuit de tribune. Volg de 1/8e finale hier vanaf 20.30u.