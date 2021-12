LIVE: Wie proeft opnieuw van de overwinning: Kortrijk of Oostende?

Scheidsrechter Boucaut fluit de wedstrijd op gang. Wie kan de neerwaartse spiraal ombuigen: KV Kortrijk of KV Oostende?

eerste helft, minuut 1. AFTRAP. Scheidsrechter Boucaut fluit de wedstrijd op gang. Wie kan de neerwaartse spiraal ombuigen: KV Kortrijk of KV Oostende? .

19:53

vooraf, 19 uur 53. Belhocine wijzigt op 4 plaatsen. In vergelijking met het 2-2-gelijkspel op Eupen voert Karim Belhocine 4 wijzigingen door in zijn basiself. Onder de lat krijgt bekerkeeper Joris Delle opnieuw zijn kans ten koste van Ilic. Achterin neemt Sainsbury dan weer de plaats in van Dewaele terwijl op het middenveld Kadri en Moreno plaats moeten ruimen voor Torp en Mbayo. .