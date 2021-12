KV Kortrijk sleept zich na flauwe partij richting kwartfinales

22:26 einde, 22 uur 26. EINDE. Mooi was het niet, maar KV Kortrijk heeft zich verzekerd van een plekje bij de laatste 8 van de Croky Cup. Tegen KV Oostende scoorde Gueye kort na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. . EINDE Mooi was het niet, maar KV Kortrijk heeft zich verzekerd van een plekje bij de laatste 8 van de Croky Cup. Tegen KV Oostende scoorde Gueye kort na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

89' 3 minuten extra. Oostende krijgt nog 3 minuten om verlengingen uit de brand te slepen. . tweede helft, minuut 89. 3 minuten extra Oostende krijgt nog 3 minuten om verlengingen uit de brand te slepen.

86' tweede helft, minuut 86. KVO voert druk op. De bezoekers gaan nu toch iets meer op zoek naar de gelijkmaker. Voorlopig houden Kortrijk en doelman Delle stand, maar blijft dat zo? . KVO voert druk op De bezoekers gaan nu toch iets meer op zoek naar de gelijkmaker. Voorlopig houden Kortrijk en doelman Delle stand, maar blijft dat zo?

77' tweede helft, minuut 77. Torp en Selemani out, Kadri en debutant Messaoudi in. Karim Belhocine wil de krappe voorsprong behouden en brengt 2 frisse namen tussen de lijnen met Kadri en Messaoudi. Voor die laatste is het meteen zijn debuut in Kortrijkse loondienst . Torp en Selemani out, Kadri en debutant Messaoudi in Karim Belhocine wil de krappe voorsprong behouden en brengt 2 frisse namen tussen de lijnen met Kadri en Messaoudi. Voor die laatste is het meteen zijn debuut in Kortrijkse loondienst

76' tweede helft, minuut 76. D'Haese en Gueye out, Wylin en Atanga in. In de zoektocht naar de gelijkmaker voert ook Blessin een dubbele wissel door. D'Haese en Gueye moeten plaats ruimen voor Wylin en Atanga. . D'Haese en Gueye out, Wylin en Atanga in In de zoektocht naar de gelijkmaker voert ook Blessin een dubbele wissel door. D'Haese en Gueye moeten plaats ruimen voor Wylin en Atanga.

76' tweede helft, minuut 76. Wat kan KVO nog? De wedstrijd loopt steeds meer op zijn laatste benen, maar KV Oostende heeft nog steeds een doelpunt nodig om verleningen uit de brand te slepen. Momenteel lijkt dat echter makkelijker gezegd dan gedaan voor de Kustboys. . Wat kan KVO nog? De wedstrijd loopt steeds meer op zijn laatste benen, maar KV Oostende heeft nog steeds een doelpunt nodig om verleningen uit de brand te slepen. Momenteel lijkt dat echter makkelijker gezegd dan gedaan voor de Kustboys.

72' tweede helft, minuut 72. Schelfhout houdt KVO in leven. Kortrijk gaat nu echt wel nadrukkelijk op zoek naar de geruststellende 2-0. Mbayo komt oog in oog met Schelfhout, maar besluit vervolgens te zwak. Hier zat veel meer in voor de thuisploeg. . Schelfhout houdt KVO in leven Kortrijk gaat nu echt wel nadrukkelijk op zoek naar de geruststellende 2-0. Mbayo komt oog in oog met Schelfhout, maar besluit vervolgens te zwak. Hier zat veel meer in voor de thuisploeg.

69' tweede helft, minuut 69.

68' tweede helft, minuut 68. Rougeaux out, Dewaele in. Ook Karim Belhocine voert een eerste wissel door: Dewaele komt in de plaats van Rougeaux. . Rougeaux out, Dewaele in Ook Karim Belhocine voert een eerste wissel door: Dewaele komt in de plaats van Rougeaux.

67' tweede helft, minuut 67. Armoe troef. Kortrijk en Oostende lijken deze bekerwedstrijd op spaarmodus af te haspelen. Veel creativiteit en inspiratie leggen beide teams niet op de mat vandaag. . Armoe troef Kortrijk en Oostende lijken deze bekerwedstrijd op spaarmodus af te haspelen. Veel creativiteit en inspiratie leggen beide teams niet op de mat vandaag.

65' tweede helft, minuut 65. De afgelopen minuten verliepen opnieuw heel rustig. KV Oostende geraakt momenteel niet uit de omknelling. Eddy Botteldoorne op Radio 1. De afgelopen minuten verliepen opnieuw heel rustig. KV Oostende geraakt momenteel niet uit de omknelling. Eddy Botteldoorne op Radio 1

60' tweede helft, minuut 60. Gueye laat de 2-0 liggen. Na een knappe individuele actie van Selemani verschijnt Gueye schuin oog in oog met Schelfhout. De flankaanvaller viseert de tweede paal, maar zet de bal een half metertje naast. . Gueye laat de 2-0 liggen Na een knappe individuele actie van Selemani verschijnt Gueye schuin oog in oog met Schelfhout. De flankaanvaller viseert de tweede paal, maar zet de bal een half metertje naast.

59' tweede helft, minuut 59. De thuisploeg blijft het tempo dicteren in deze tweede helft. Mbayo brengt de bal nog eens in de zestien, maar Schelfhout kan de kopbal van Gueye simpel klemmen. . De thuisploeg blijft het tempo dicteren in deze tweede helft. Mbayo brengt de bal nog eens in de zestien, maar Schelfhout kan de kopbal van Gueye simpel klemmen.

57' tweede helft, minuut 57.

55' tweede helft, minuut 55. Jäkel out, Bätzner in. KVO-coach Blessin beslist om een eerste wissel door te voeren: Bätzner komt in de plaats van Jäkel. We zullen dus een offensiever Oostende te zien krijgen. . Jäkel out, Bätzner in KVO-coach Blessin beslist om een eerste wissel door te voeren: Bätzner komt in de plaats van Jäkel. We zullen dus een offensiever Oostende te zien krijgen.

53' tweede helft, minuut 53.

51' tweede helft, minuut 51. 1-0, Gueye breekt de ban! Uit het niets komt Kortrijk dan toch op voorsprong. Kristof D'Haene zwiept de bal vanop zijn linkerflank voor doel, waar Gueye van dichtbij raak treft. . 1-0, Gueye breekt de ban! Uit het niets komt Kortrijk dan toch op voorsprong. Kristof D'Haene zwiept de bal vanop zijn linkerflank voor doel, waar Gueye van dichtbij raak treft.

49' tweede helft, minuut 49. Flauw begin. Ook in de tweede helft hoeven we niet meteen op grote kansen te rekenen. Het slot van beide verdedigingen is stevig vergrendeld en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. . Flauw begin Ook in de tweede helft hoeven we niet meteen op grote kansen te rekenen. Het slot van beide verdedigingen is stevig vergrendeld en daar lijkt niet meteen verandering in te komen.