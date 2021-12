KIJK LIVE: De Ketelaere redt Club Brugge met gelijkmaker in 89e minuut! Op naar verlengingen?

Drie dagen na Genk-Club Brugge in de competitie ontmoeten de 2 topploegen elkaar opnieuw in de 1/8e finales van de Beker van België. Genk probeert zondag de 2-3-ommekeer van zondag door te spoelen, coach John van den Brom heeft dringend nog eens een goed resultaat nodig. De wedstrijd in de Croky Cup is live te bekijken op Canvas en met livestream op deze pagina. Op Radio 1 zijn er flitsen.