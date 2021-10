LIVESTREAM: 't Kuipje in lichterlaaie! Foster verdubbelt voorsprong tegen Antwerp

21:32 rust, 21 uur 32. RUST. Westerlo duikt met een 2-0-voorsprong de rust in tegen Antwerp. De bezoekers schoten sterk uit de startblokken, maar treffers van Van den Keybus en Foster schonken Westerlo een mooie bonus aan de pauze. . RUST Westerlo duikt met een 2-0-voorsprong de rust in tegen Antwerp. De bezoekers schoten sterk uit de startblokken, maar treffers van Van den Keybus en Foster schonken Westerlo een mooie bonus aan de pauze.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. 2-0, Foster! Het gaat van kwaad naar erger voor Antwerp. Van Langendonck verstuurt een heerlijke lange bal richting Van den Keybus. De Club Brugge-huurling houdt de bal nog net binnen en legt vervolgens slim terug op Foster, die 2-0 droog binnenschuift. . 2-0, Foster! Het gaat van kwaad naar erger voor Antwerp. Van Langendonck verstuurt een heerlijke lange bal richting Van den Keybus. De Club Brugge-huurling houdt de bal nog net binnen en legt vervolgens slim terug op Foster, die 2-0 droog binnenschuift.

40' eerste helft, minuut 40. Westerlo kraakt en beeft. Dessoleil kopt een een voorzet aan de eerste paal door richting Samatta, maar de Tanzaniaan komt een kleine teen tekort om de gelijkmaker tegen de netten te duwen. Westerlo buigt onder de druk van de bezoekers, maar breken ze ook? . Westerlo kraakt en beeft Dessoleil kopt een een voorzet aan de eerste paal door richting Samatta, maar de Tanzaniaan komt een kleine teen tekort om de gelijkmaker tegen de netten te duwen. Westerlo buigt onder de druk van de bezoekers, maar breken ze ook?

39' eerste helft, minuut 39. Soumah met lijf en leden. Westerlo moet steeds meer terug. Bataille steekt nog eens het veld over en zoekt dan Eggestein in de zestien. De voorzet van de Belgische rechtsachter wordt uiteindelijk met een gelukje door Soumah in hoekschop verwerkt. . Soumah met lijf en leden Westerlo moet steeds meer terug. Bataille steekt nog eens het veld over en zoekt dan Eggestein in de zestien. De voorzet van de Belgische rechtsachter wordt uiteindelijk met een gelukje door Soumah in hoekschop verwerkt.

36' eerste helft, minuut 36. Antwerp schakelt meteen een versnelling hoger en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Een doelpuntje voor de rust zou alvast geen overbodige luxe zijn voor de bezoekers. . Antwerp schakelt meteen een versnelling hoger en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Een doelpuntje voor de rust zou alvast geen overbodige luxe zijn voor de bezoekers.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34.

32' eerste helft, minuut 32. 1-0, Van den Keybus! 't Kuipje ontploft een eerste keer, want plots staat het 1-0! Na een goed aangesneden vrije trap van Bernat, buffelt Van den Keybus de openingstreffer voorbij De Wolf. Antwerp heeft een probleem. . 1-0, Van den Keybus! 't Kuipje ontploft een eerste keer, want plots staat het 1-0! Na een goed aangesneden vrije trap van Bernat, buffelt Van den Keybus de openingstreffer voorbij De Wolf. Antwerp heeft een probleem.

29' eerste helft, minuut 29. Van Langendonck in twee tijden. Na een halfuur krijgen we dan toch het eerste schot op doel te zien. De Laet vuurt een raket af vanaf de rand van de zestien, maar Van Langendonck is bij de pinken om de loeier in 2 tijden te stoppen. . Van Langendonck in twee tijden Na een halfuur krijgen we dan toch het eerste schot op doel te zien. De Laet vuurt een raket af vanaf de rand van de zestien, maar Van Langendonck is bij de pinken om de loeier in 2 tijden te stoppen.

22' eerste helft, minuut 22.

22' Statistiek. Het balbezit is duidelijk voor de bezoekers in de openingsfase. Met zo'n 65 procent beperkt de thuisploeg zich voorlopig tot de omschakeling. . eerste helft, minuut 22. Statistiek Het balbezit is duidelijk voor de bezoekers in de openingsfase. Met zo'n 65 procent beperkt de thuisploeg zich voorlopig tot de omschakeling.

20' eerste helft, minuut 20. Bernat met de krul. Daar is ook Westerlo een eerste keer. Bernat viseert de verste hoek vanaf de rand van de zestien, maar ziet zijn poging via Dessoleil in hoekschop belanden. De thuissupporters stuwen de decibelmeter nog iets meer de hoogte in. . Bernat met de krul Daar is ook Westerlo een eerste keer. Bernat viseert de verste hoek vanaf de rand van de zestien, maar ziet zijn poging via Dessoleil in hoekschop belanden. De thuissupporters stuwen de decibelmeter nog iets meer de hoogte in.

17' Perdichizzi zijgt neer. Eggestein probeert een voorzet te lanceren richting de zestien, maar treft uiteindelijk het hoofd van Perdichizzi met een rake treffer. De verdediger gaat even neer, maar staat al bij al snel weer recht. . eerste helft, minuut 17. Perdichizzi zijgt neer Eggestein probeert een voorzet te lanceren richting de zestien, maar treft uiteindelijk het hoofd van Perdichizzi met een rake treffer. De verdediger gaat even neer, maar staat al bij al snel weer recht.

16' eerste helft, minuut 16. De thuisploeg slaag er maar niet in een eerste deftige aanval in elkaar te boksen. De hoge druk van Antwerp zorgt momenteel voor veel balverlies bij de geelhemden. . De thuisploeg slaag er maar niet in een eerste deftige aanval in elkaar te boksen. De hoge druk van Antwerp zorgt momenteel voor veel balverlies bij de geelhemden.

14' eerste helft, minuut 14.

12' eerste helft, minuut 12. Kopballetje Samatta. Daar is de eerste kans dan toch. Bataille stoomt zijn rechterflank af en vindt vervolgens het hoofd van Samatta. De Tanzaniaan klimt het hoogst van iedereen, maar kan zijn kopbal niet naar beneden richten. . Kopballetje Samatta Daar is de eerste kans dan toch. Bataille stoomt zijn rechterflank af en vindt vervolgens het hoofd van Samatta. De Tanzaniaan klimt het hoogst van iedereen, maar kan zijn kopbal niet naar beneden richten.

10' eerste helft, minuut 10. Een spetterende openingsfase krijgen we niet te zien in 't Kuipje. Voor zowel Westerlo als Antwerp blijft het voorlopig nog wat zoeken naar het juiste ritme. . Een spetterende openingsfase krijgen we niet te zien in 't Kuipje. Voor zowel Westerlo als Antwerp blijft het voorlopig nog wat zoeken naar het juiste ritme.

9' eerste helft, minuut 9.